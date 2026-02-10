lövöldözéstakács péterorbán sándornagytevel

Mindenkit sokkolt a nagyteveli lövöldözés, érkeznek az üzenetek a polgármesterhez

A nagyteveli lövöldözés híre megrázta Veszprém vármegyét. Településvezetők és közéleti szereplők sora kívánt mielőbbi felépülést a megsebesített Orbán Sándor polgármesternek.

2026. 02. 10. 22:34
A nagyteveli lövöldözés híre sokkolta Veszprém vármegyét: a közösségi médiában megjelenő reakciók alapján jól látható, hogy a helyieket és a környékbelieket megdöbbentette a súlyos bűncselekmény, amely könnyen tragédiával is végződhetett volna – írja a Veol.

A történtek után sokan fejezték ki együttérzésüket Orbán Sándor nagyteveli polgármesterrel, és mielőbbi felépülést kívántak neki. A támogatásukról biztosítók között volt többek között Marcsik Zoltánné Király Ágnes, Németbánya, Boros Tamás, Magyargencs, Nagy Ottó, Ganna, valamint Tatai László, Nemesgörzsöny polgármestere, továbbá Takács Péter egészségügyi államtitkár, a térség kormánypárti országgyűlési képviselőjelöltje is.

Takács Péter egyúttal elítélte azokat a reakciókat, amelyekkel

egyes tiszás politikusok politikai célokra próbálják felhasználni a történteket.

Mint arról beszámoltunk, gázpisztollyal tört be egy férfi a polgármesteri hivatalba kedden Nagytevelen, majd többször rálőtt Orbán Sándor polgármesterre. Az információk szerint három lövés dördült el, ebből kettő eltalálta a polgármestert.

A rendőrség elfogta az elkövetőt. 

A helyiek szerint a férfi, aki rálőtt a polgármesterre, pár éve költözött a községben, és mentális problémákkal küzdhetett, többször üldözési mániára utaló jeleket mutatott.

Borítókép: Orbán Sándor, Nagytevel polgármestere (Forrás: Facebook)


