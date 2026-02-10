takács péterorbán sándorujvári szilvia

Nagyteveli merénylet – Magyar Péter a saját politikai céljaira próbálja felhasználni a támadást

Nincs helye egy ilyen ügyben az önös politikai céloknak – húzta alá az egészségügyi államtitkár, miután Orbán Sándort gázpisztollyal támadták meg kedden. Takács Péter a nagyteveli merénylet kapcsán rámutatott, Magyar Péter és a Tisza helyi jelöltje még egy ilyen tragikus esetet is a saját kampányukra használnak fel.

Munkatársunktól
2026. 02. 10. 13:34
„Magyar Péter és a Tisza helyi jelöltje, Ujvári Szilvia gyomorforgató módon ezt a tragikus esetet is igyekeznek politikai céljaik érdekében felhasználni. Szégyelljék magukat!” – írta Takács Péter a nagyteveli merénylet kapcsán, ahol egy zavart tudatállapotú ember gázpisztollyal sebesítette meg Nagytevel polgármesterét, Orbán Sándort. Az egészségügyi államtitkár egyúttal mielőbbi felépülést kívánt a polgármesternek.

nagyteveli merénylet
Nagyteveli merénylet: a polgármesteri hivatalban támadtak rá a polgármesterre (Fotó: Google maps)

Mint arról beszámoltunk, kedd reggel gázpisztollyal tört be egy férfi a polgármesteri hivatalba Nagytevelen, majd többször rálőtt Orbán Sándor polgármesterre. Az információik szerint három lövés dördült el, ebből kettő eltalálta, úgy tudni, az egyik találat a fejét érte, mentőhelikopterrel szállították a győri kórházba. Állapota nem életveszélyes, a hivatal épületét a saját lábán hagyta el. A portál információi szerint a rendőrség elfogta az elkövetőt. A helyiek szerint a férfi, aki rálőtt a polgármesterre, pár éve költözött a községbe, és mentális problémákkal küzdhetett, többször üldözési mániára utaló jeleket mutatott.

Nagyteveli merénylet: ennek is Magyar Péterről kell szólnia?

Takács Péter az eset kapcsán tisztázta, nincs helye egy ilyen ügyben az önös politikai céloknak, mint fogalmazott, megdöbbentő, hogy egy tragikus esetet is saját politikai céljaira próbál meg felhasználni a Tisza elnöke.

Az ügy kapcsán ugyanis Magyar Péter sem tétlenkedett, rögtön megpróbálta a maga javára fordítani a történteket és egy szívszorító, aggódó posztot közölt a közösségi oldalán. A Tisza elnöke a tőle megszokott módon, hosszasan értekezett arról, a polgármester elleni merénylet a Fidesz hibája, és a Tisza azon lesz, hogy „megteremtsen egy békés és biztonságos országot”. Azt is megosztotta, hogy a Tisza helyi jelöltje, Ujvári Szilvia épp a napokban egyeztetett a polgármesterrel, jelöltjüknek pedig minden vágya a környék jövőjének biztosítása. Magyar Péter egyben felszólította Pintér Sándort is, hogy „hozza nyilvánosságra az ügy részleteit és tegyen meg mindent, hogy újra rend és béke legyen”. 

Takács Péter a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, Magyar Péter ismét önös célok mentén politizál (Fotó: Képernyőfotó/Facebook)

Az ügyben megszólalt Deák Dániel is, aki arra az összefüggésre hívta fel a figyelmet: egy héttel ezelőtt találkozott Takács Péter és Orbán Sándor polgármester, most pedig gázpisztollyal lőttek rá a település vezetőjére. A XXI. Század Intézet vezető elemzője egyben megjegyezte, Magyar Péter természetesen ezt az esetet is a maga kis önös céljaira igyekszik felhasználni.

Emberölés kísérlete miatt nyomoznak

A rendőrség tájékoztatása szerint a polgármester nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, a férfit elfogták, őrizetbe vették, és kezdeményezik a letartóztatását. A férfival szemben emberölés kísérlete miatt folyik a nyomoznak.

Borítókép: Takács Péter és Orbán Sándor (Forrás: Facebook)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

