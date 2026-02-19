Rendkívüli

Orbán Viktor: Ukrajna érdekelt abban, hogy Magyarországon zűrzavar legyen

szili katalineurópai unióerdély

Közös nyilatkozatban állnak ki a határon túli magyarok választójoga és a Fidesz–KDNP mellett az erdélyi magyarok

A Kolozsváron elfogadott dokumentumban autonómiatörekvéseket is támogatnak, és nagyobb uniós figyelmet sürgetnek a nemzeti kisebbségek ügyében.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 19. 19:03
Csíksomlyói búcsú 2023. május 27-én (Fotó: Bach Máté) külhoni magyarok
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Közös nyilatkozatban állnak ki a határon túli magyarok választójoga és a Fidesz–KDNP mellett az erdélyi magyar politikai szervezetek. A dokumentumot Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó kezdeményezésére és jelenlétében csütörtökön fogadták el Kolozsváron – közölte a nemzetpolitikai államtitkárság.

Szili Katalin a Kolozsvári Kerekasztal tagjaival (Forrás: Facebook)

A tájékoztatás szerint a három erdélyi magyar politikai szervezet, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) és a Magyar Polgári Erő (MPE), valamint az autonómiáért küzdő két erdélyi civil szervezet, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) képviselői csütörtökön Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó kezdeményezésére és jelenlétében tartottak egyeztető megbeszélést Kolozsváron.

Az eseményen a jelenlévők egy tízpontos közös nyilatkozatot is elfogadtak, 

amelyet az RMDSZ részéről Székely István társadalomszervezésért felelős ügyvezető alelnök, az EMSZ részéről Zakariás Zoltán elnök, az MPE részéről Kulcsár-Terza József ügyvivő elnök, az SZNT részéről Izsák Balázs elnök, az EMNT részéről pedig Mátis Jenő alelnök írt alá.

A nyilatkozatban az erdélyi magyar politikai szervezetek képviselői kijelentik, hogy „elismerik az elmúlt 16 esztendő magyar kormányzati nemzetpolitikai intézkedéseit, együttműködését, felelősségvállalását, támogatási tevékenységét”, 

amely véleményük szerint a XX. század kihívásait követően „egy új nemzetegyesítést eredményezett”.

Kijelentik továbbá, hogy kiállnak a magyar állampolgárság és az ahhoz kapcsolódó választójog, a szülőföldön élés, a boldogulás, a gyarapodás, az elmúlt másfél évtized eredményeinek megőrzése mellett. Ugyanakkor elítélik az állampolgársághoz alanyi jogként járó választójog kérdésében a magyarság egymás ellen uszítását, a 2004-es népszavazást idéző kirekesztési megnyilvánulásokat – írják.

„Az Európai Unió fordítson nagyobb figyelmet az európai nemzeti kisebbségekre”

A nyilatkozat negyedik pontjában az erdélyi magyar politikai szervezetek képviselői követelik, hogy az Európai Unió fordítson nagyobb figyelmet az európai nemzeti kisebbségekre, továbbá ismerje el, hogy a nemzeti kisebbségek és a nemzeti régiók ügye európai ügy.

Azt is kijelentik, hogy egységesen támogatják „Székelyföld európai példákat követő és az európai szubszidiaritás alapelvével harmonizáló autonómiatörekvéseit”. 

Továbbá arra is vállalkoznak, hogy egységesen kiálljanak a Székely Nemzeti Tanácsnak a nemzeti régiókért folytatott küzdelme mellett a már folyó bírósági szakaszban is.

Az erdélyi magyar politikai szervezetek a nyilatkozat 7. pontjában kijelentik: „Egységesen támogatják a Fidesz–KDNP-t a 2026. évi parlamenti választáson, és felhívják a szavazásra jogosultakat, éljenek állampolgárságukhoz kapcsolódó választójogukkal az elért nemzetpolitikai eredmények megőrzése érdekében”.

A közös nyilatkozat utolsó három pontja az erdélyi magyar közélet közelmúltbeli eseményeire reflektál. Az aláírók aggodalmuknak adnak hangot amiatt, hogy nőtt a magyarellenes megnyilvánulások száma a romániai közéletben, szolidaritásukat fejezik ki a nagyváradi premontrei renddel Fejes Rudolf Anzelm apát, váradhegyfoki prépost-prelátus tervezett kilakoltatása miatt, és üdvözlik, hogy Románia parlamentje a 2026-os évet Márton Áron-emlékévvé nyilvánította.

Borítókép: Csíksomlyói búcsú (Fotó: Bach Máté)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekhülyének lenni

Hülyének lenni a legegyszerűbb

Bayer Zsolt avatarja

Kérdés: miért nincs diliházban, illetve miért nincs kitoloncolva az országból?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu