Közös nyilatkozatban állnak ki a határon túli magyarok választójoga és a Fidesz–KDNP mellett az erdélyi magyarok

Közös nyilatkozatban állnak ki a határon túli magyarok választójoga és a Fidesz–KDNP mellett az erdélyi magyar politikai szervezetek. A dokumentumot Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó kezdeményezésére és jelenlétében csütörtökön fogadták el Kolozsváron – közölte a nemzetpolitikai államtitkárság.

Szili Katalin a Kolozsvári Kerekasztal tagjaival (Forrás: Facebook)

A tájékoztatás szerint a három erdélyi magyar politikai szervezet, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) és a Magyar Polgári Erő (MPE), valamint az autonómiáért küzdő két erdélyi civil szervezet, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) képviselői csütörtökön Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó kezdeményezésére és jelenlétében tartottak egyeztető megbeszélést Kolozsváron.

Az eseményen a jelenlévők egy tízpontos közös nyilatkozatot is elfogadtak,

amelyet az RMDSZ részéről Székely István társadalomszervezésért felelős ügyvezető alelnök, az EMSZ részéről Zakariás Zoltán elnök, az MPE részéről Kulcsár-Terza József ügyvivő elnök, az SZNT részéről Izsák Balázs elnök, az EMNT részéről pedig Mátis Jenő alelnök írt alá.

A nyilatkozatban az erdélyi magyar politikai szervezetek képviselői kijelentik, hogy „elismerik az elmúlt 16 esztendő magyar kormányzati nemzetpolitikai intézkedéseit, együttműködését, felelősségvállalását, támogatási tevékenységét”,

amely véleményük szerint a XX. század kihívásait követően „egy új nemzetegyesítést eredményezett”.

Kijelentik továbbá, hogy kiállnak a magyar állampolgárság és az ahhoz kapcsolódó választójog, a szülőföldön élés, a boldogulás, a gyarapodás, az elmúlt másfél évtized eredményeinek megőrzése mellett. Ugyanakkor elítélik az állampolgársághoz alanyi jogként járó választójog kérdésében a magyarság egymás ellen uszítását, a 2004-es népszavazást idéző kirekesztési megnyilvánulásokat – írják.

„Az Európai Unió fordítson nagyobb figyelmet az európai nemzeti kisebbségekre”

A nyilatkozat negyedik pontjában az erdélyi magyar politikai szervezetek képviselői követelik, hogy az Európai Unió fordítson nagyobb figyelmet az európai nemzeti kisebbségekre, továbbá ismerje el, hogy a nemzeti kisebbségek és a nemzeti régiók ügye európai ügy.