A Tisza és a nemzet

A kimondatlan nemzet üres tere áll a kormány következetes nemzetépítő munkájával szemben.

A magyar kormány nemzetpolitikája a nemzetépítést tűzte zászlajára 2010-ben, s ezt a nemzetegyesítő tevékenységet az elmúlt másfél évtizedben következetesen vitte végig. Ezzel szemben a Tisza Párt megjelenése sokakban az újdonság ígéretét keltette, azonban a programja a nemzetpolitika tekintetében egy üres halmaz.

A kormány koherens nemzetpolitikája

A Fidesz nemzetpolitikája világos, következetes, koherens, közmegegyezésen alapul. A határon túli magyarok ügyét a kormányzat következetesen politikája centrumába állította. A kettős állampolgárság, az ahhoz tapadó szavazati jog, az intézmény- és támogatási rendszer, a diaszpóra és a Kárpát-medencei magyarság egyesítése mind egy koherens stratégián alapuló nemzetpolitika elemei.

A Tisza Párt megjelenése a magyar politikai térben sokak számára az újdonság ígéretét hordozta. Ám a párt programjában – ahogy több más területen is – a nemzetpolitika kérdésében feltűnő hiányok, elnagyolt megfogalmazások és ezzel stratégiai bizonytalanságok rajzolódnak ki. Ez nem pusztán technikai probléma, hanem a politikai identitás és a közösségi jövőkép szempontjából is súlyos kérdéseket vet fel.

Nemzetpolitika mint alternatívahiányos mellékszál

A Tisza Párt programjában a nemzetpolitika láthatóan nem önálló, súlyponti terület, hanem csak más politikák melléktermékeként jelenik meg egy-egy sommás eleme. Ez a megközelítés egy olyan országban, ahol a határon túli magyarság helyzete, a nemzeti megmaradás és identitás kérdései évtizedek óta a politikai diskurzus középpontjában állnak, ez a semmitmondó hozzáállás egyben a párt politikai állásfoglalásaként értelmezhető.

A programból alapvető kérdésekre hiányoznak a világos válaszok: mit jelent a nemzet és a nemzeti közösségek a Tisza Párt számára? Kulturális közösséget? Politikai közösséget?

Hogy áll az állampolgárság kérdéséhez és a hozzá kapcsolódó jogokhoz? A nyílt definiálás elkerülése, a válaszok elnagyolása egy korábbi időszakra emlékeztet: a minden szenzitivitást nélkülöző, megosztó, kirekesztő hozzáállásra. Bár mit is várhatnánk az Erdélyt román földdel azonosító megnyilatkozás után?