Marosvásárhely erkölcsi öröksége kötelez!

A székely szabadság napjának megünneplésére hív a Székely Nemzeti Tanács.

Forrás: MTI2026. 02. 18. 18:28
Borítókép: Székely zászlók a székely szabadság napja alkalmából tartott megemlékezésen az erdélyi Sepsiszentgyörgyön, a Turul téren 2015. március 10-én (Fotó: MTI/Henning János)
Felhívással fordult szerdán a marosvásárhelyi magyarsághoz a Székely Nemzeti Tanács (SZNT), arra kérve a közösség tagjait, hogy vegyenek részt a március 10-i, székely szabadság napi megemlékezésen és felvonuláson.

FK Csíkszereda Csíkszereda, 2022. július 23. Szurkolók a csíkszeredai stadion klubház- és lelátóavató ünnepségén játszott FK Csíkszereda - Magyarország U18-as barátságos labdarúgó-mérkőzésen az erdélyi Csíkszeredában 2022. július 23-án. MTI/Veres Nándor
Marosvásárhelyen egy igen aktív agyar közösség működik (Fotó: Veres Nándor / MTI )

A felhívásban emlékeztetnek arra, hogy Székelyföld fővárosában, Marosvásárhelyen él az erdélyi magyarság legnagyobb magyar közössége, és figyelmeztetnek, hogy ezt  csak akkor lehet majd a jövőben is leírni, ha ebben a közösségben van akarat és kiállás.  Az Izsák Balázs SZNT-elnök által aláírt felhívás felidézi, hogy 2013. március 10-én megmozdult a marosvásárhelyi magyar közösség, amely hosszú hallgatás után úgy érezte, újra van hangja.

A félelem és a dermedtség, amelyet az 1990 márciusában ellenünk szervezett magyarellenes erőszak és az azt követő megtorlások hagytak hátra, akkor megtört

− idézik fel. Figyelmeztetnek, hogy „ma ismét történelmi időben élünk”, amikor a nemzeti közösségek jogai nemcsak helyi, hanem európai kérdéssé váltak. 

A Székelyföld autonómiájának ügye nem elszigetelt követelés, hanem része annak az európai törekvésnek, amely a nemzeti régiók méltányos bánásmódját, megmaradását és fejlődését kívánja biztosítani

− mutat rá az SZNT közleménye, hozzátéve, hogy március 10. nem csupán emlékezés, hanem tanúságtétel is. Az SZNT az 1990. február 10-i gyertyás-könyves tüntetést is felidézi, arra emlékeztetve, hogy akkor a város magyarsága kiállt alapvető jogaiért. 

Az akkor felvonulók közül sokan már nincsenek közöttünk. De az a méltóság, az a polgári bátorság, amelyet ránk hagytak − Marosvásárhely erkölcsi öröksége − kötelez bennünket. Nem lehetünk közömbösek közösségünk jövője iránt. Nem lehetünk közömbösek, amikor jelképeink használata, nyelvünk érvényesülése, intézményeink biztonsága újra és újra vita tárgyává válik

− áll a felhívásban. 

A közlemény rámutat: az SZNT hagyományos március 10-i rendezvényén Székelyföld autonómiájáért tüntetnek, amely intézményi garancia arra, hogy a magyarság szülőföldjén megmaradhasson, gyarapodhasson. Ezért arra kérnek minden marosvásárhelyi magyart, hogy március 10-én legyen jelen a Székely vértanúk emlékművénél, és mutassák meg, hogy nem mondanak le jogaikról. 

Marosvásárhely hangja számít. És ha megszólal, Európa is meghallja

 − zárta felhívását Izsák Balázs.

Borítókép: Székely zászlók a székely szabadság napja alkalmából tartott megemlékezésen az erdélyi Sepsiszentgyörgyön, a Turul téren 2015. március 10-én (Fotó: MTI/Henning János)


