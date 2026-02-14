Hová lőtte? Kleinheisler László nem ilyen bemutatkozásról álmodott a román bajnokságban

A Sporting Liesti elleni, már tét nélküli Román Kupa-meccsen mutatkozott be az FK Csíkszereda csapatában Kleinheisler László. A Székelyeföldre igazolt 53-szoros magyar válogatott labdarúgó szombat este a kolozsvári Universitatea vendégeként aztán a román bajnokságban is debütált.
Kleinheisler aligha ilyen bemutatkozásról álmodott. Az első félidő történéseire nincs épképzláb magyarázat. Mint egy amatőr csapat, a Csíkszereda a 25. és a 39. között, tehát csupán negyedóra leforgása alatt négy gólt kapott.
Ilyés Róbert együttese a második félidőre már csak azért is igyekezett összekapni magát, mert a csapat negyeven szurkolója a magyarokkal barátságtalan kolozsvári gárda elleni meccsre is elkísérte a kedvenceit.
Kleinheisler László 11-est hibázott
Sikerült is szépíteni Eppel Márton révén, aki ezen kívül egy ziccert is kihagyott. Kleinheisler László pedig a 76. percben büntetőt hibázott, csúnyán fölé lőtte a labdát. Ha ez bemegy, akár még szoros is lehetett volna a hajrá.
- A 4-1-es vereség két okból is fájó:
- a Csíkszereda egy hete, hazai pályán 3-2-re legyőzte za Universitateaát.
Az FK Csíkszereda lépéshátrányban a Petrolul mögött
A csíkiak nagy riválisa, a Petrolul még pénteken 3-2-re megverte az Argest, így három fordulóval az alapszakasz zárása előtt most három pont az előnye a 12. helyen a Csíkszereda előtt. Már pedig éppen a 12. hely jelent osztályozó nélkül biztos bennmaradást.
A Csíkszereda egy hét múlva a Nagyszeben csapatát fogadja, majd következik a Petrolul elleni rangadó Ploiesti-ben.
