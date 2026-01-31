Rendkívüli

Nehezen kezelhető magyar válogatott játékossal erősít a Csíkszereda, Dárdai Pál is döntést hozott

Újabb nagy visszhangot kiváltó igazolások körvonalazódnak az FK Csíkszeredánál: a román élvonalban szereplő székelyföldi klub megegyezett Kleinheisler Lászlóval és Tajti Mátyással. Mindkét érkező komoly névnek számít, ugyanakkor érkezésük szakmai és mentális kérdéseket is felvet – Csíkszeredában azonban úgy tűnik, készen állnak a kockázatra, hiszen a bennmaradás a tét.

2026. 01. 31. 7:08
Kleinsheisler László legutóbb 2024-ben szerepelt a magyar válogatottban
Kleinsheisler László legutóbb 2024-ben szerepelt a magyar válogatottban Fotó: Török Attila
A Székely Sport péntek délutáni értesüléseit Szondy Zoltán klubelnök is megerősítette a Nemzeti Sportnak: az FK Csíkszereda megállapodott Kleinheisler Lászlóval és Tajti Mátyással, Kleinheisler esetében már csak az aláírás hiányzik. A 31 éves magyar válogatott középpályás az elmúlt fél évben csapat nélkül volt, így játékengedélye nem jelent akadályt, Tajti az Újpesttől érkezik.

Csíkszeredában még tartja magát a tél. A magyar identitású csapat Kleinheisler Lászlóval és Tajti Mátyással erősít és Bukarestbe készül az FCSB-hez (Steaua) a román bajnokságban
Csíkszeredában még tartja magát a tél. A magyar identitású csapat Kleinheisler Lászlóval és Tajti Mátyással erősít és Bukarestbe készül az FCSB-hez (Steaua) a román bajnokságban. Fotó: FK Csíkszereda

Magyar válogatott rutin a Csíkszereda középpályáján

Kleinheisler képességeit nem kell bemutatni: 53-szor szerepelt a magyar válogatottban, 2015-ben az Eb-pótselejtezőben örökre felejthetetlen gólt rúgott a norvégoknak Oslóban, megfordult a Bundesligában, légióskodott Kazahsztánban, Horvátországban, Görögországban és Ausztriában is, nemzetközi tapasztalata a román Superligában különösen értékes lehet.

Ugyanakkor több klubjánál is beilleszkedési problémák nehezítették Kleinheisler pályafutását, s hát fél évet kihagyott, ezért érthető az aggodalom: mire megy majd Csíkszeredában, és a fizikailag és mentálisan is kemény román bajnokságban.

 

Tajti Mátyás érkezése Dárdai Pál döntését is jelzi

Tajti Mátyás szerződtetése szintén kisebb szenzációnak számít. Az egykori FC Barcelona-akadémista az NB I-ben a Diósgyőr, a Zalaegerszeg és az Újpest játékosaként is bizonyított, klasszikus irányító, technikás, jó rúgótechnikájú, pontrúgásoknál kifejezetten veszélyes futballista.

Ugyanakkor nem titok, hogy Tajti viszonylag keveset fut, a párharcokban sem tartozik az erősebb játékosok közé, ami a modern futballban komoly kompromisszumokat igényel. Mindez arra utal, hogy az Újpestnél – ahol a szakmai döntésekben a sportigazgató Dárdai Pál és vezetőedző Szélesi Zoltán is meghatározó szerepet tölt be – már nem számolnak vele hosszabb távon, így Csíkszeredában új esélyt kaphat.

Identitás és kockázatvállalás a keretépítésben

Az FK Csíkszereda a téli szünetben elsősorban a védelem megerősítésére koncentrált, miután ősszel a román Superliga legtöbb gólját kapta. Több külföldi, sőt román játékost igazolt, miközben magyarokról mondott le. A klub ugyanakkor nem tett le arról az alapelvéről, hogy a keret gerincét magyar anyanyelvű játékosok alkossák, még akkor sem, ha ez a piacon egyre nehezebb és költségesebb vállalás.

Kleinheisler és Tajti érkezése egyszerre illeszkedik ebbe az identitásba és jelent komoly szakmai kockázatot: tapasztalatot és kreativitást hozhatnak, ugyanakkor egyikük sem problémamentes igazolás. A Csíkszeredának azonban jelenlegi helyzetében szüksége van az ilyen típusú húzásokra.

Gyűlölettel terhelt bukaresti túra vár a Csíkszeredára

A Csíkszereda a tavaszi szezonban eddig két mérkőzést játszott: hazai pályán 1-0-ra legyőzte a Botoșani csapatát, utána 3-0-ra kikapott Galacon, hétfőn pedig Bukarestben, a Steaua (FCSB) otthonában lép pályára. Az idegenbeli mérkőzést feszült légkör övezheti, a székelyföldi klub ugyanis ellenséges fogadtatásra számíthat.

A helyzetet tovább élezi, hogy a Csíkszeredát a héten megbüntették magyar és székely szimbólumok használata miatt, ami miatt az FTC és a Honvéd is nyilvánosan kiállt a klub mellett. A csapat jelenleg a 14. helyen áll a román bajnokságban, a cél egyértelmű: a biztos bennmaradás, az osztályozó elkerülése, vagyis legalább a 12. hely megszerzése. Ebben a küzdelemben pedig minden tapasztalt játékosra szükség lesz.



 

