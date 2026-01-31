Nehezen kezelhető magyar válogatott játékossal erősít a Csíkszereda, Dárdai Pál is döntést hozott

A Székely Sport péntek délutáni értesüléseit Szondy Zoltán klubelnök is megerősítette a Nemzeti Sportnak: az FK Csíkszereda megállapodott Kleinheisler Lászlóval és Tajti Mátyással, Kleinheisler esetében már csak az aláírás hiányzik. A 31 éves magyar válogatott középpályás az elmúlt fél évben csapat nélkül volt, így játékengedélye nem jelent akadályt, Tajti az Újpesttől érkezik.

Csíkszeredában még tartja magát a tél. A magyar identitású csapat Kleinheisler Lászlóval és Tajti Mátyással erősít és Bukarestbe készül az FCSB-hez (Steaua) a román bajnokságban. Fotó: FK Csíkszereda

Magyar válogatott rutin a Csíkszereda középpályáján

Kleinheisler képességeit nem kell bemutatni: 53-szor szerepelt a magyar válogatottban, 2015-ben az Eb-pótselejtezőben örökre felejthetetlen gólt rúgott a norvégoknak Oslóban, megfordult a Bundesligában, légióskodott Kazahsztánban, Horvátországban, Görögországban és Ausztriában is, nemzetközi tapasztalata a román Superligában különösen értékes lehet.

Ugyanakkor több klubjánál is beilleszkedési problémák nehezítették Kleinheisler pályafutását, s hát fél évet kihagyott, ezért érthető az aggodalom: mire megy majd Csíkszeredában, és a fizikailag és mentálisan is kemény román bajnokságban.

Tajti Mátyás érkezése Dárdai Pál döntését is jelzi

Tajti Mátyás szerződtetése szintén kisebb szenzációnak számít. Az egykori FC Barcelona-akadémista az NB I-ben a Diósgyőr, a Zalaegerszeg és az Újpest játékosaként is bizonyított, klasszikus irányító, technikás, jó rúgótechnikájú, pontrúgásoknál kifejezetten veszélyes futballista.

Ugyanakkor nem titok, hogy Tajti viszonylag keveset fut, a párharcokban sem tartozik az erősebb játékosok közé, ami a modern futballban komoly kompromisszumokat igényel. Mindez arra utal, hogy az Újpestnél – ahol a szakmai döntésekben a sportigazgató Dárdai Pál és vezetőedző Szélesi Zoltán is meghatározó szerepet tölt be – már nem számolnak vele hosszabb távon, így Csíkszeredában új esélyt kaphat.

Identitás és kockázatvállalás a keretépítésben

Az FK Csíkszereda a téli szünetben elsősorban a védelem megerősítésére koncentrált, miután ősszel a román Superliga legtöbb gólját kapta. Több külföldi, sőt román játékost igazolt, miközben magyarokról mondott le. A klub ugyanakkor nem tett le arról az alapelvéről, hogy a keret gerincét magyar anyanyelvű játékosok alkossák, még akkor sem, ha ez a piacon egyre nehezebb és költségesebb vállalás.