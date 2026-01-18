Feladta magyar identitását a Csíkszereda? Az erdélyi klub Szijjártó Péter közbenjárását kérte

Az FK Csíkszereda a következő öt játékost igazolta le a téli szünetben: Marco Bettini (CA Güemes, argentin), Wilhelm Loeper (szabadon igazolható, svéd), Gustavo dos Santos Cabral (Vila Nova, brazil), Arian Kabashi (Botev Vratsa, bolgár) és Răzvan Trif (szabadon igazolható, román). Ezzel eddig a székelyföldi klub a legaktívabb a román Szuperligában. A távozók között hivatalosan eddig Kelemen Dávid szerepel, ugyanakkor több magyar játékos jövője is kérdéses. Tehát öt külföldi érkezik, köztük egy román, miközben több magyarral is szerződést bont a klub.
A jelenség különösen annak fényében keltett visszhangot, hogy nyáron a feljutó Csíkszereda kifejezetten NB I-es rutinnal rendelkező magyar futballistákat szerződtetett. Ezért sokakban megfogalmazódott a kérdés: vajon a klub feladta-e azt az elvet, amelyre az elmúlt években identitását építette.
Szondy Zoltán: Kényszer, nem identitásválság
Szondy Zoltán klubelnök szerint erről szó sincs. A Csakfocinak adott terjedelmes interjúban elmondta, az FK Csíkszereda alapszabályzata egyértelműen rögzíti: a felnőttcsapat keretének legalább 80 százalékát magyar vagy helyi, erdélyi játékosoknak kell alkotniuk. Ez a szabály már a harmadosztály idején is érvényben volt, és a feljutással sem változott.
A téli igazolások hátterében elsősorban gyakorlati okok álltak. A román bajnokság rendkívül korán, már január közepén folytatódik, így a klubnak nagyon rövid idő állt rendelkezésére az erősítésre.
A szakmai stáb elsősorban a védelem megerősítését tartotta szükségesnek, ám Magyarországon nem találtak olyan szabadon igazolható játékost, aki azonnal megfelelt volna a Szuperliga követelményeinek. Ezért átmeneti megoldásként külföldi futballisták szerződtetése mellett döntöttek.
Szondy arra is kitért, hogy mivel a keret jelentős része magyar játékosokból áll, természetes, hogy a távozók között is magyar futballisták szerepelnek. A nyári feljutást kiharcoló csapat tagjai bizalmat kaptak, de az ősszel kiderült, kik azok, akik képesek alkalmazkodni az élvonal szintjéhez, és kik azok, akikkel nem tudnak hosszabb távon tervezni.
