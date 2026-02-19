Rendkívüli

Orbán Viktor: Ukrajna érdekelt abban, hogy Magyarországon zűrzavar legyen

Magyar Péterék házibulija: már vizsgálja a rendőrség a drogbirtoklás miatt tett feljelentést

Már vizsgálja a rendőrség azt a feljelentést, amit Tényi István tett többek között kábítószer birtoklásának gyanújával Magyar Péter legújabb botrányával kapcsolatban – tudta meg a Magyar Nemzet. A Tisza Párt elnöke néhány napja saját maga ismerte el, hogy másfél éve egy olyan házibuliban vett részt, ahol kábítószergyanús anyag is volt.

2026. 02. 19. 19:40
A Fővárosi Nyomozó Ügyészség áttette a hatáskörrel rendelkező Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitányságára azt a feljelentést, amit Tényi István tett személyes adattal visszaélés, tiltott adatszerzés és kábítószer birtoklása gyanújával Magyar Péterék házibulijával összefüggésben – ez derül ki az ügyészség Magyar Nemzetnek adott tájékoztatásából. 

A rendőrség pedig lapunknak megerősítette, hogy érkezett feljelentés hozzájuk az ügyészségtől, aminek tartalmát vizsgálják. Hozzátették: egy korábbi feljelentés kapcsán – tiltott adatszerzés miatt – már feljelentéskiegészítést rendeltek el. Úgy tudjuk, ezt a feljelentést annak a lakásnak a tulajdonosa tette, ahol Magyar Péterék 2024 augusztusában buliztak és ahol a lakásban drog is lehetett.

„Konszenzuális szexuális kapcsolat”

A botrány azzal kezdődött, hogy napokkal ezelőtt a Radnai Márk Tisza-alelnök nevét viselő oldalon egy fotó jelent meg. Azon egy fekete-fehér felvétel látható egy széttúrt ágyról, illetve az éjjeliszekrényen fehér por is kivehető. 

Magyar közösségi oldalán elismerte, hogy 2024. augusztus 3-án hajnalban, egy átmulatott éjszaka után járt abban a lakásban, ahol többen voltak, a nappaliban egy asztalon pedig alkohol és kábítószergyanús anyag is volt. Azt állította, hogy semmit nem fogyasztott, csupán a lakás egyik szobájába vonult el volt barátnőjével, Vogel Evelinnel és „konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettek”. Magyar Péter azt is mondta, hogy a hatósághoz fog fordulni. Úgy tudjuk, jogi képviselőjének feljelentése már a rendőrségen van, annak tartalmát is még vizsgálják.

Megdőlt Magyar Péter állítása

Visszatérve a házibulihoz, később újabb és újabb információk kerültek nyilvánosságra. Kiderült, hogy a Tisza Párt elnökével együtt hat ember biztosan tartózkodott az Erzsébet körúti bérelhető ingatlanban azon az éjszakán. Magyar Péter mellett ott volt a korábbi barátnője, Vogel Evelin, továbbá egy Abdoul nevű arab származású férfi, aki a Blikknek, majd az Indexnek is nyilatkozott az ominózus buliról, egy ukrán nő, aki Abdoul elmondása szerint Vogel Evelin barátnője, illetve Magyar Péter testőre, valamint a házigazda. Az arab férfi nyilatkozataiból kiderült, hogy a szóban forgó személyek mindegyike ismerte Magyar Pétert, ami azért figyelemre méltó körülmény, mert a politikus az ügyről közreadott február 12-i videójában azt állította: a lakásban számára ismeretlen emberek tartózkodtak.

Fehér por: nappalitól a hálószobáig

Abdoul azt is elmondta, az egész úgy indult, hogy a Tisza Párt rendezvényének helyszínén, a Lock nevű szórakozóhelyen (ami egy ukrán milliárdos család érdekeltsége) buliztak, majd hajnal felé további szórakozás lehetőségét kerestek, ekkor vetődött fel az Erzsébet körúti házibuli, ahová Magyar testőre vitte el őket. „Ahogy bementünk, Péter ismert ott egy férfit, vele kezdett el beszélgetni, ő fogadott minket nagy szeretettel. Amikor beléptünk a nappaliba, láttam, hogy nagyon sok pia van és egy tálcán valami fehér por. Nyilvánvaló volt számomra, hogy mi lehet az, de nem foglalkoztam vele, mert sosem éltem kábítószerrel” – nyilatkozta Abdoul, aki arról is beszélt, hogy a fehér por később eltűnt az asztalról és „valahogy” bekerült a hálószobába. Megjegyezte azt is, hogy ekkor már csak a házigazda volt ott és ők négyen, a testőr pedig a konyhában tartózkodott, onnan „vigyázott” rájuk.

 

               
       
       
       

