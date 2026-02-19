Magyar Péterék házibulija: már vizsgálja a rendőrség a drogbirtoklás miatt tett feljelentést

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség áttette a hatáskörrel rendelkező Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitányságára azt a feljelentést, amit Tényi István tett személyes adattal visszaélés, tiltott adatszerzés és kábítószer birtoklása gyanújával Magyar Péterék házibulijával összefüggésben – ez derül ki az ügyészség Magyar Nemzetnek adott tájékoztatásából.

A rendőrség pedig lapunknak megerősítette, hogy érkezett feljelentés hozzájuk az ügyészségtől, aminek tartalmát vizsgálják. Hozzátették: egy korábbi feljelentés kapcsán – tiltott adatszerzés miatt – már feljelentéskiegészítést rendeltek el. Úgy tudjuk, ezt a feljelentést annak a lakásnak a tulajdonosa tette, ahol Magyar Péterék 2024 augusztusában buliztak és ahol a lakásban drog is lehetett.

„Konszenzuális szexuális kapcsolat”

A botrány azzal kezdődött, hogy napokkal ezelőtt a Radnai Márk Tisza-alelnök nevét viselő oldalon egy fotó jelent meg. Azon egy fekete-fehér felvétel látható egy széttúrt ágyról, illetve az éjjeliszekrényen fehér por is kivehető.

Magyar közösségi oldalán elismerte, hogy 2024. augusztus 3-án hajnalban, egy átmulatott éjszaka után járt abban a lakásban, ahol többen voltak, a nappaliban egy asztalon pedig alkohol és kábítószergyanús anyag is volt. Azt állította, hogy semmit nem fogyasztott, csupán a lakás egyik szobájába vonult el volt barátnőjével, Vogel Evelinnel és „konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettek”. Magyar Péter azt is mondta, hogy a hatósághoz fog fordulni. Úgy tudjuk, jogi képviselőjének feljelentése már a rendőrségen van, annak tartalmát is még vizsgálják.

Megdőlt Magyar Péter állítása

Visszatérve a házibulihoz, később újabb és újabb információk kerültek nyilvánosságra. Kiderült, hogy a Tisza Párt elnökével együtt hat ember biztosan tartózkodott az Erzsébet körúti bérelhető ingatlanban azon az éjszakán. Magyar Péter mellett ott volt a korábbi barátnője, Vogel Evelin, továbbá egy Abdoul nevű arab származású férfi, aki a Blikknek, majd az Indexnek is nyilatkozott az ominózus buliról, egy ukrán nő, aki Abdoul elmondása szerint Vogel Evelin barátnője, illetve Magyar Péter testőre, valamint a házigazda. Az arab férfi nyilatkozataiból kiderült, hogy a szóban forgó személyek mindegyike ismerte Magyar Pétert, ami azért figyelemre méltó körülmény, mert a politikus az ügyről közreadott február 12-i videójában azt állította: a lakásban számára ismeretlen emberek tartózkodtak.