Új Honvédelmi Központ nyílt Nyíregyházán, ez lesz a helyi toborzási központ

Átadták az új Nyíregyházi Honvédelmi Központot. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter hangsúlyozta, az új létesítmény élményszerűbben szeretné megmutatni a hadsereg különleges világát és egyben toborzópontként is fog működni.

Forrás: MTI2025. 11. 20. 18:09
Fotó: VooJ
Az új Nyíregyházi Honvédelmi Központ egy olyan misszió része, amely minél megfoghatóbban és élményszerűbben szeretné megmutatni a hadsereg különleges világát – mondta a honvédelmi miniszter a létesítmény megnyitóján csütörtökön. Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte, néhány évvel ezelőtt jött az ötlet, hogy bővítsék ki a hagyományos múzeumi eszköztárat egy olyan központtal, amely közvetlenebb nyelven szól a fiatalokhoz és az idősekhez, valamint az ott és abban a pillanatban élvezhető élményre koncentrál.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honévdelmi miniszter (Forrás: Facebook)
 Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Forrás: Facebook)

Ennek a feladatnak a betöltésére a budapesti Bálna tűnt alkalmas helynek, amelyet a Honvédelmi Minisztérium rendezvényközpontként is használ. A hadtörténelmi bemutató mellett gokartpálya létesült az épületben, ki lehet próbálni az airsoftlövészetet, az ejtőernyős ugrás szimulációját, ezekkel az épületet nagyon vonzóvá és érdekessé tették a családok, az iskolák és a látogatók számára – sorolta.

Ezt az élményt Nyíregyházára is elhozták, amely igen komoly katonai múlttal rendelkező város. A belvárosban kialakított épület megújult arculatú toborzópontként is funkcionál – mondta, majd hangsúlyozta: nagyon jók a toborzási adatok Szabolcs–Szatmár–Bereg vármegyében is, a területvédelmi tartalékosok toborzására koncentráló Szeretem, megvédem! című kampány egyik legjobb eredményét a város és a vármegye adta.

Mihócza Zoltán altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének területvédelmi helyettese elmondta: az új élményközpont a honvédség és a civil közösség találkozóhelye lesz, az érdeklődők megismerhetik, hogyan és milyen eszközökkel szolgálnak a magyar honvédok, kipróbálhatják például a szimulációs eszközöket, a szabadulószobát és a VR-szemüveget is.

Borítókép: A Nyíregyházi Honvédelmi Központ (Forrás: Facebook)


