Magyarország légiereje erősödik: újabb harcászati-kiképző gépek érkeztek Kecskemétre

Jó hírről számolt be Facebook-posztjában a honvédelmi tárca vezetője.

Három új Skyfox érkezett, már nyolc magyar „róka” az égen (Forrás: Facebook)

Megérkeztek a legújabb L–39 Skyfox harcászati-kiképző gépek, amelyek tovább erősítik a Magyar Honvédség légierejét.

A mostani szállítmánnyal már nyolc modern Skyfox áll a hazai pilóták rendelkezésére, támogatva a kiképzést és a légierő képességeinek fejlesztését.

A gépekhez világszínvonalú szimulátorrendszer és teljes földi kiképzőcsomag is tartozik, ami lehetővé teszi, hogy a magyar vadászpilóták korszerű, komplex körülmények között gyakorolhassanak.

A Skyfoxok érkezése új fejezetet nyit a pilótaképzés történetében, és jelentősen növeli a hazai légi hadviselés hatékonyságát

– emelte ki a tárcavezető.

Borítókép: Újabb három L–39 Skyfox harcászati kiképző repülőgép érkezett Kecskemétre (Forrás: Facebook)