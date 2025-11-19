Magyarország légiereje erősödik: újabb harcászati-kiképző gépek érkeztek Kecskemétre

Jó hírről számolt be Facebook-posztjában a honvédelmi tárca vezetője.
Megérkeztek a legújabb L–39 Skyfox harcászati-kiképző gépek, amelyek tovább erősítik a Magyar Honvédség légierejét.
A mostani szállítmánnyal már nyolc modern Skyfox áll a hazai pilóták rendelkezésére, támogatva a kiképzést és a légierő képességeinek fejlesztését.
A gépekhez világszínvonalú szimulátorrendszer és teljes földi kiképzőcsomag is tartozik, ami lehetővé teszi, hogy a magyar vadászpilóták korszerű, komplex körülmények között gyakorolhassanak.
A Skyfoxok érkezése új fejezetet nyit a pilótaképzés történetében, és jelentősen növeli a hazai légi hadviselés hatékonyságát
– emelte ki a tárcavezető.
Borítókép: Újabb három L–39 Skyfox harcászati kiképző repülőgép érkezett Kecskemétre (Forrás: Facebook)
