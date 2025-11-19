Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Magyar HonvédségMoonstar 2025gyakorlat

Éleslövészet, drónok, helikopteres mentés – Moonstar 2025 Hajdúhadházon

A Vay Ádám Kiképzőbázison tartott nemzetközi gyakorlat célja a területvédelmi erők képességeinek fejlesztése, a katonai együttműködés erősítése és új technológiák, például drónok kipróbálása.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 19. 19:47
A hajdúhadházi Vay Ádám Kiképzőbázison zajlik november 10-e és 23-a között a Moonstar 2025 nevű összevont tartalékos gyakorlat, amelynek célja a területvédelmi erők képességeinek fejlesztése, a nemzetközi tapasztalatcsere és a katonai együttműködés erősítése – mondta a Magyar Honvédség Területvédelmi és Hadkiegészítési Parancsnokságának parancsnoka, aki katonai delegáció élén érkezett a kiemelt látogatói napra szerdán.

Hajdúhadház, 2025. november 19. Katonák a Moonstar 2025 elnevezésű többnemzeti tartalékos gyakorlaton a hajdúhadházi Vay Ádám Kiképzőbázison 2025. november 19-én. November 10. és 23. között tartják az éleslövészettel egybekötött harcászati gyakorlatot, amelyen mintegy 150 magyar, lengyel és szlovák tartalékos katona vesz részt. MTI/Máthé Zoltán
Katonák a Moonstar 2025 elnevezésű többnemzeti tartalékos gyakorlaton. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Drót László közölte: 

150 magyar, szlovák és lengyel tartalékos katona vesz részt az eseményen, míg Szlovéniából és Horvátországból megfigyelők jöttek.

A katonák a veszélyes terepszakaszok leküzdését, a körletfoglalást és a járőrbázis biztosításának eljárásait gyakorolják. Amint a vendégek láthatták, a feladatok része volt az éleslövészet és a légi egészségügyi kiürítés, azaz a sérültek kimentése, elszállítása helikopterrel.

Új technológia is megjelent a drónok bevonásával

– tette hozzá a dandártábornok, akinek meggyőződése, hogy jó úton járnak a közös hadgyakorlatokkal, amelyeken egyre összetettebb küldetéseket kell teljesíteniük.

Nehézségnek nevezte a nyelvi különbözőségeket, ám az angol nyelv katonai felsőfokú tudása következtében leküzdik azokat – hangoztatta Drót László.

Borítókép: Területvédelmi tartalékosok lövész szakfelkészítése (Fotó: MTI)

               
       
       
       

