Éleslövészet, drónok, helikopteres mentés – Moonstar 2025 Hajdúhadházon

A hajdúhadházi Vay Ádám Kiképzőbázison zajlik november 10-e és 23-a között a Moonstar 2025 nevű összevont tartalékos gyakorlat, amelynek célja a területvédelmi erők képességeinek fejlesztése, a nemzetközi tapasztalatcsere és a katonai együttműködés erősítése – mondta a Magyar Honvédség Területvédelmi és Hadkiegészítési Parancsnokságának parancsnoka, aki katonai delegáció élén érkezett a kiemelt látogatói napra szerdán.

Katonák a Moonstar 2025 elnevezésű többnemzeti tartalékos gyakorlaton. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Drót László közölte:

150 magyar, szlovák és lengyel tartalékos katona vesz részt az eseményen, míg Szlovéniából és Horvátországból megfigyelők jöttek.

A katonák a veszélyes terepszakaszok leküzdését, a körletfoglalást és a járőrbázis biztosításának eljárásait gyakorolják. Amint a vendégek láthatták, a feladatok része volt az éleslövészet és a légi egészségügyi kiürítés, azaz a sérültek kimentése, elszállítása helikopterrel.

Új technológia is megjelent a drónok bevonásával

– tette hozzá a dandártábornok, akinek meggyőződése, hogy jó úton járnak a közös hadgyakorlatokkal, amelyeken egyre összetettebb küldetéseket kell teljesíteniük.

Nehézségnek nevezte a nyelvi különbözőségeket, ám az angol nyelv katonai felsőfokú tudása következtében leküzdik azokat – hangoztatta Drót László.

Borítókép: Területvédelmi tartalékosok lövész szakfelkészítése (Fotó: MTI)