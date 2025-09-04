védelmi ipar4iG CsoportRába Nyrt.

Új korszak kezdődik: a 4iG Csoporthoz kerül a Rába

A 4iG Csoport megvásárolja a Rába Nyrt. többségi részvénycsomagját. A stratégiai együttműködés célja, hogy az üzleti és exportlehetőségek bővítésén keresztül a Rába Nyrt. a jövőben regionális gyártási és fejlesztési központként működjön, amely a Tatra második legnagyobb európai beszállítójaként a NATO- és EU-tagországok számára is versenyképes járműipari megoldásokat kínálhat.

2025. 09. 08.
A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT Zrt.) projektvállalata (4iG SDT EGY Zrt.) tőzsdén kívüli részvényadásvételi-szerződések keretében megvásárolja a Rába Nyrt. többségi, 74 százalékos tulajdonrészét, és 1789 forintos ajánlati áron kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó részvényekre – tájékoztatta lapunkat a 4iG cégcsoport.

Ezt lehet tudni a 4iG tranzakciójáról

A 4iG közleménye szerint 

A tranzakció közel 25 milliárd forintos értékét a társaság saját tőkéből és hitelből finanszírozza.

  • A felvásárlással a 4iG SDT Zrt. integrálja a földi mobilitási képességeket védelmi ipari portfóliójába, teljessé téve a szárazföldi – légi – űripari kompetenciáit.
  • A 4iG Csoport tulajdonszerzését, a kötelező nyilvános ajánlattételi szakasz és a Rába Nyrt. átvilágításának eredményes lezárását követően a globális védelmi ipari szereplő, a Czechoslovak Group leányvállalata, a CSG Defence kisebbségi, 37 százalékos közvetett részesedést szerezhet a társaságban, míg a 4iG SDT Zrt. Magyarországon kizárólagos jogokhoz jut a Tatra katonai járművek értékesítése, összeszerelése, szervizelése és disztribúciója terén. A partnerségről szóló előzetes megállapodást a Rába tranzakcióval egy időben jelentette be a 4iG Csoport a Budapesti Értéktőzsdén.
  • A felvásárlás új alapokra helyezi a Rába 129 éves örökségét, erősíti a 4iG SDT Zrt. pozícióját a nemzetközi védelmi iparban, és hozzájárulhat ahhoz, hogy a Rába ismét meghatározó szereplővé váljon a szektorban.

Terv: a közép-európai régiót kiszolgáló gyártási és fejlesztési központ létrehozása Győrben

A felek hosszú távon azt várják, hogy a Rába a Tatra járművek globális beszállítói rangsorában a második helyre lépjen elő, és a közép-európai régiót kiszolgáló gyártási és fejlesztési központ jöjjön létre Győrben. A megállapodás lehetőséget teremt arra, hogy Magyarország egyik legjelentősebb védelmi ipari öröksége, a Rába Járműipari Holding Nyrt. ismét megerősítse pozícióját az ágazatban – emelték ki a közleményben.

A Rába felvásárlása meghatározó lépés a 4iG Csoport védelmi ipari stratégiájának megvalósításában. A hagyományos védelmi kompetenciák és az újgenerációs technológiák összekapcsolásával a Rába közel 130 éves ipari örökségén alapuló modern nagyvállalat jöhet létre, amely a NATO- és EU-tagországok számára is versenyképes, magyar gyártású és fejlesztésű megoldásokat kínál – fogalmazott a bejelentés kapcsán Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke.

A mostani tranzakcióval és a folyamatban lévő akvizíciónkkal integrált, teljes körű védelmi ipari portfóliót hozunk létre a szárazföldi, légi és űripari területeken, amely új exportpiacokat és innovációs lehetőségeket nyithat társaságaink számára

– jelezte.

Masszív árbevétel-növekedéssel zárta az első félévet a 4iG

A 4iG Nyrt. 2025 első félévében ismét kiemelkedő pénzügyi teljesítményről adott számot gyorsjelentésében: a cégcsoport árbevétele és EBITDA-ja is jelentősen emelkedett, a részvényárfolyam pedig közel duplájára nőtt az év első hat hónapjában – közölte a társaság

 

