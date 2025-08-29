Lezárult a PR-Telecom felvásárlása, száz százalékos tulajdonrészt szerzett a 4iG

Lezárult a PR-Telecom Zrt. megvásárlására vonatkozó tranzakció, amelynek eredményeként a 4iG Távközlési Holding Zrt. megszerezte a regionális távközlési szolgáltató 100 százalékos tulajdonrészét – derül ki a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett közleményből.

A több mint 25 éves múlttal rendelkező, magyar tulajdonú PR-Telecom Zrt. hálózata 10 vármegyében, közel 200 településen 236 ezer háztartást ér el, a vállalat több mint 50 ezer előfizetőt szolgál ki vezetékes – televízió, internet és telefon – szolgáltatásaival.

Az akvizícióval a 4iG Csoport saját tulajdonú vezetékes infrastruktúrája jelentősen bővült: a tranzakció révén közel 3800 kilométer hálózattal, ezen belül mintegy 1000 kilométernyi optikai felhordó- és 800 kilométernyi optikai lefedő hálózati szakasz került a társaság tulajdonába.

A felvásárlás lehetővé teszi, hogy a cégcsoport egyes szolgáltatási területeken kiváltsa az idő- és forrásigényes hálózatbővítési beruházásokat, miközben tovább erősíti meghatározó pozícióját a vezetékes szolgáltatási szegmensben. Az akvizíció a későbbiek során lehetőséget teremt olyan konvergens, vezetékes és mobil előfizetéseket kombináló csomagok bevezetésére is, amelyek egyesítik a vezetékes és mobil előfizetéseket, biztosítva a PR-Telecom ügyfelei számára a magas színvonalú, széleskörű szolgáltatásválasztékot – jelezte a társaság a közleményben.

A PR-Telecom Zrt. korábbi tulajdonosai a jövőben is részt vesznek a társaság irányításában. A vezérigazgatói feladatokat Szunyoghné Fojt Marina látja el, míg az operatív igazgató Fojt Zoltán marad.