Masszív árbevétel-növekedéssel zárta az első félévet a 4iG

Az első negyedév kedvező üzleti teljesítményét követően további erősödésről számolt be ma közzétett féléves gyorsjelentésében a 4iG Csoport. A növekedést a távközlési, illetve informatikai üzletágak javuló működési hatékonysága biztosította.

A 4iG Nyrt. IFRS szerinti konszolidált nettó árbevétele 2025 első félévében 350,83 milliárd forint (+8,8 százalék), míg a cégcsoport EBITDA-ja meghaladta a 122,55 milliárd forintot (+11,1 százalék).

A konszolidált adózott eredmény (a pénzkiáramlással nem járó vételárallokációs hatásoktól, továbbá a nem realizált árfolyamnyereségtől és a transzformációs program költségeitől megtisztítva) 10,8 milliárd forintot tett ki.

A 4iG részvényárfolyama 2025. június végére 1834 forintra nőtt, amely 98,5 százalékos emelkedést jelent 2024 év végéhez képest. A társaság piaci kapitalizációja 548,5 milliárd forint volt a félév végén.

A 4iG menedzsmentje az űr- és védelmi ipart látja a következő évek egyik legígéretesebb növekedési területének, amely stratégiai és üzleti szempontból egyaránt kiemelkedő piaci lehetőségeket kínál –írja a Világgazdaság.

A 4iG SDT Zrt. leányvállalat előtt álló tőkeemelés és a tervezett akvizíciók megerősítik a társaság piaci pozícióját és technológiai képességeit, biztosítva a fenntartható növekedés alapját.

A 4iG SDT és a jelenleg portfóliójába tartozó leányvállalatok nettó 1,37 milliárd euró értékű szerződés- és megrendelésállománnyal rendelkeznek.

Így az új szegmensből származó bevételek érdemben hozzájárulnak majd a cégcsoport pénzügyi eredményességéhez, és tovább növelik a részvényesi értéket.