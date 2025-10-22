Már az ARTE is silány propagandát nyomat

Magyarország elszigetelődött. Merazorbán. Legfőképpen ő maga szigetelődött el természetesen, már úgy körbe van tekerve szigszalaggal, hogy ki sem látszik alóla. És amennyiben addig nem lett volna teljesen elszigetelve a magyar miniszterelnök, akkor Egyiptomban aztán szanaszét szigetelték.

Emlékeztetőül, nagyjából egy héttel ezelőtt Sarm es-Sejkben tartották a Gázával kapcsolatos történelmi jelentőségű békecsúcsot, amelynek Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfő és Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke volt a házigazdája. Az eseményen többek között véglegesítették az Izrael és a Hamász terrorszervezet közötti tűzszünetet, megállapodtak a fogolycseréről és a humanitárius segítségnyújtásról.

Kitört a béke. Hogy meddig tart, az kérdéses, de most ez van. A meghívottak között ott volt mindenki, aki szerepet játszott a sikerben, tehát így vagy úgy magában a drámában, valamint egy olyan politikus, aki ugyan a hagyományos értelemben nem közel-keleti szereplő, viszont a nemzetközi béketörekvések emblematikus figurája. Orbán Viktor. És ha ez nem lett volna elég, Trump külön is megszólította a magyar kormányfőt, nem is akárhogyan. Aztán meg a nyafogást és a nyivákolást Brüsszeltől a budapesti belvárosig felváltotta a hörgés, amikor kiderült, hogy a magyar főváros adhat otthont az orosz–amerikai béketárgyalásnak, és ha létrejön, érkezik Putyin és Trump, a házigazda pedig Orbán Viktor lesz, már amennyiben valahogy kihámozza magát ebből a rohadt nagy elszigetelődésből, amiben benne van ugye.

Komolyra fordítva a szót, bármi lesz is, ez egy irgalmatlanul nagy diplomáciai siker. És hogy miért éppen Budapest és nem mondjuk Alaszka?

Mert Budapest a béke szigete – mondá frappánsan a magyar kormányfő. Tökéletes mondat, százféle jelentéssel, elegáns humorral. Bár én azt is nagyon bírtam, ahogyan a Fehér Ház szóvivője válaszolt egy okostojás újságírónak arra a kérdésére, hogy ki javasolta Budapestet a csúcs helyszínéül. Anyád javasolta – jelölte meg a tanácsadót Karoline Leavitt, és a hírt Steven Cheung kommunikációs igazgató is megerősítette.