Vélemény

Már az ARTE is silány propagandát nyomat

HETI AGYRÉMEK – A házigazda Orbán Viktor lesz, már amennyiben valahogy kihámozza magát ebből a rohadt nagy elszigetelődésből.

Hegyi Zoltán
Magyarország elszigetelődött. Merazorbán. Legfőképpen ő maga szigetelődött el természetesen, már úgy körbe van tekerve szigszalaggal, hogy ki sem látszik alóla. És amennyiben addig nem lett volna teljesen elszigetelve a magyar miniszterelnök, akkor Egyiptomban aztán szanaszét szigetelték.

Emlékeztetőül, nagyjából egy héttel ezelőtt Sarm es-Sejkben tartották a Gázával kapcsolatos történelmi jelentőségű békecsúcsot, amelynek Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfő és Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke volt a házigazdája. Az eseményen többek között véglegesítették az Izrael és a Hamász terrorszervezet közötti tűzszünetet, megállapodtak a fogolycseréről és a humanitárius segítségnyújtásról.

Kitört a béke. Hogy meddig tart, az kérdéses, de most ez van. A meghívottak között ott volt mindenki, aki szerepet játszott a sikerben, tehát így vagy úgy magában a drámában, valamint egy olyan politikus, aki ugyan a hagyományos értelemben nem közel-keleti szereplő, viszont a nemzetközi béketörekvések emblematikus figurája. Orbán Viktor. És ha ez nem lett volna elég, Trump külön is megszólította a magyar kormányfőt, nem is akárhogyan. Aztán meg a nyafogást és a nyivákolást Brüsszeltől a budapesti belvárosig felváltotta a hörgés, amikor kiderült, hogy a magyar főváros adhat otthont az orosz–amerikai béketárgyalásnak, és ha létrejön, érkezik Putyin és Trump, a házigazda pedig Orbán Viktor lesz, már amennyiben valahogy kihámozza magát ebből a rohadt nagy elszigetelődésből, amiben benne van ugye.

Komolyra fordítva a szót, bármi lesz is, ez egy irgalmatlanul nagy diplomáciai siker. És hogy miért éppen Budapest és nem mondjuk Alaszka? 

Mert Budapest a béke szigete – mondá frappánsan a magyar kormányfő. Tökéletes mondat, százféle jelentéssel, elegáns humorral. Bár én azt is nagyon bírtam, ahogyan a Fehér Ház szóvivője válaszolt egy okostojás újságírónak arra a kérdésére, hogy ki javasolta Budapestet a csúcs helyszínéül. Anyád javasolta – jelölte meg a tanácsadót Karoline Leavitt, és a hírt Steven Cheung kommunikációs igazgató is megerősítette.

A folyamatos csesztetésnek ezzel persze koránt sincs vége, a sorba szépen beállt a francia–német tulajdonú ARTE euró­pai kulturális televíziócsatorna is. Na nem a várható helyszínről, Budapestről készítettek egy artisztikus tudósítást, a Fókuszban című műsoruk inkább a következő szalagcímmel próbálta felcsigázni a nézőit. Magyarország: Orbán az oroszokra támaszkodik. Ami persze nettó hülyeség és hazugság, de arrafelé még mindig elég sok mindent bevesznek. Aztán négy tömény percen keresztül ment az agymosás. Hogy az Orbán-kormány veszélyes és káros Európára és Ukrajnára nézve. Meg hogy merazorbán szítja a tüzet Kárpátalján, ami viszont már nettó aljasság. Meg hogy itten kérem dühöng a populista nacionalizmus és a korrupció, cserébe viszont korlátozzák a szólás-, valamint a gyülekezési szabadságot, meg még az LMBTQ-jogokat is, a tetejébe és még az oroszok is, bla, bla, bla.

Nos, az ilyen szemétládák miatt van az, hogy amikor idejönnek az ifjak a világ minden tájáról, mondjuk a Szigetre, vagy csak úgy egy kis katasztrófaturizmusra, először keresik egy darabig a masírozó nácikat és a járőröző katonákat, majd rácsodálkoznak egy színes, élettől duzzadó városra, ahol nyugodtan sétálhatnak éjszaka az utcán anélkül, hogy megjelenne egy kamion, a szájában kést tartó sofőrrel.

De ha már Sziget. Felröppent a hír, hogy jövőre esetleg már nem lesz Sziget fesztivál. Engem ez mondjuk személyesen több oknál fogva már nem érint. Nagyjából azóta, hogy kulturális eseményből zene-és turizmusipari attrakció lett gazdag fiatalok számára, nincs készpénzforgalom, és a korom miatt a tömeg inkább nyomaszt, mint hogy inspirálna bármire is a menekülésen kívül. Az eleje, a kezdet menő volt és vagány, aztán az történt vele, mint annyi minden mással.

Azt viszont látom (konkrétan a GKI Gazdaságkutató Zrt. gyorselemzésében), hogy ha a külföldi tulaj kihátrál a buliból, az komoly károkat okozhat a gazdaságban, aminek viszont nem tudnék annyira örülni, mint az egyszeri képviselőnő Brüsszelben. Kieső adóbevételek, turisztikai és vendéglátóipari forgalom, súlyosan érintett kiskereskedelem és beszállítók, megszűnő munkahelyek és így tovább, szinte a végtelenségig. Mert a szisztéma olyan és annyira beágyazódott, hogy ha a pillangó meglebbenti a szárnyát, kitör a vihar és borul a dominó. Ez van. És ez már rég nem rock and roll.

Eusebiót rugdalták a begőzölt whiskeygyárosok

Ez a történet 62 éves és Észak-Írországba vezet el bennünket. Egy városi futballcsapat tündöklése és bukása, majd egy falusi együttes megszületése.

