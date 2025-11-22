idezojelek
Kegyes segítség Kárpátaljának

HETI AGYRÉMEK – Ezen a szomorú vasárnapon a focit játszó csapat kikapott a focit ugató csapattól.

Hegyi Zoltán
2025. 11. 22.
Blue monday, mondanák erre az angolszászok. Nem kék, hanem szomorú volt az a hétfő, amelyik a magyar–ír meccset követte. A döbbenet lassan múlik, de az átok és a balsors emlegetésén lassan túlteszem magam. Átfutom a hozzászólásokat az úgynevezett közösségi oldalakon, aztán inkább lapozok, mert egy részüktől elfog a rosszullét. A csalódottságot persze értem, az ostoba, rosszindulatú löttyös indulatot már kevésbé.

Megy a bűnbakok keresése. Dibusz. Bravúrok tömege elfelejtve. Szalai. Volt róla (nem miatta) egy tizenegyes, egyébként harcolt, mint egy oroszlán. Rossi, akinek a nevét egyébként tízezrek skandálták ezen a meccsen is, és aki nélkül a fasorban sem lennénk, nemhogy Európa-bajnokságokon vagy Nemzetek Ligája-meneteléseken. 

Hogy miért cserélt a végén? Azért tesó, mert látta, hogy gáz van, és be kell hozni egy tornyot. Szoboszlai az irigyek fő céltáblája. A lelkét kitette és káprázatos passzokat adott.

A csapat, mert ugye arról is le kell húzni a keresztvizet. Szemet gyönyörködtető gólokat lőttünk, cselekkel, sarkazásokkal, ziccerekkel tarkítva és ezúttal az önuralommal sem volt baj az ismét folyamatosan provokáló, minden létező tisztátalan eszközt bevető ellenféllel szemben.

Hogy akkor meg mi történt? Nos, (szigorúan az én fotelemből nézve, majd előtte állva) 

az történt azon a szomorú vasárnapon, hogy ezúttal a focit játszó csapat kikapott a focit ugató csapattól. Rúgd és fuss, rengeteg (megtorlatlan) szabálytalanság, ívelgetések és bedobások tömege, ez ment és végül célra vezetett mind Dublinban, mind Budapesten.

És természetesen tudjuk, hogy a bíró a pálya elidegeníthetetlen része, de amit ezek műveltek (mind Dublinban, mind Budapesten), az egészen különös volt. Dublinban egyébként lehet valami a levegőben, ott mostanában vendég nem fejezi be a mérkőzést tizenegy emberrel és kilencvenöt perc alatt.

Mindenesetre nagy kár bűnbakokat keresgélni, játékosokat kikövetelni a csapatból, ne adj’ isten Rossit meneszteni, a kiesést politikai célokra felhasználni viszont még aljasság is a tetejébe. Azt hagyjuk meg a három hülyének, a Hamász-simogató „északíreknek”, akik persze kötelességüknek érezték, hogy azonnal beszóljanak, na kinek? A magyar miniszterelnöknek. Szánalmas. Mindezeket nem harag és elfogultság mondatja velem, inkább a tapasztalat. Az pedig azt súgja, hogy előfordul az ilyesmi, a foci már csak ilyen, sok örömünk lesz még ebben a csapatban, az élet megy tovább, hajrá.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

De ha már Orbán Viktor is szóba jött. 

A miniszterelnök ugye adott egy (véleményem szerint mindkét részről remekül sikerült) interjút Rónai Egonnak, aminek a végén végre fény derült arra is, hogy mit rajzolgat a kormányfő egy beszélgetés alatt és közben.

De a nagy dobás csak ezután következett, a hazai politikai „mörcsendajzing” váratlanul szintet lépett, és a Joan Miró követőinek legszebb pillanatait idéző művet pólókra és kapucnis pulóverekre nyomták, és a ruhadarabok máris kaphatók. Szabó Zsófinak például kimondottan jól áll.

Ám ez idáig csak egy frappáns ötlet, a java ezután következik. 

Az eladásokból befolyó összeg nem a Fidesz kasszájába vándorol, hanem a közmédia Jónak lenni jó! elnevezésű karitatív kampányának közreműködésével egyenesen Kárpátaljára. Okos kommentelő itt bejegyezheti, hogy miért pont oda, miért nem inkább máshová. A pontos cím ezúttal a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Alapítvány, azaz a Kegyes.

Az én látószögemből nézve a kiszolgáltatottak között is vannak kiszolgáltatottabbak, sőt legkiszolgáltatottabbak. Minden bizonnyal közéjük tartoznak azok a gyerekek, akiket a szüleik ilyen vagy olyan okokból hetekre, hónapokra, esetleg végleg magukra hagynak a kórházakban. Gyerek, betegség, magány, árvaság – ez a halmaz maga lehet a borzalom.

Rajtuk, nekik próbál segíteni a Kegyes és a hozzájuk, melléjük szegődött önkéntesek.

Nincs kivételezés és ítélkezés, nekik édes mindegy, hogy magyar, ukrán vagy cigány az a kisgyerek. A gyerek az gyerek. Sipos József tiszakeresztúri református lelkipásztor és csapata elképesztő munkát végez. 

És nem állnak meg az egyébként rendkívül fontos ringatásnál, simogatásnál, játéknál, távlatokban gondolkodnak. A megelőzésre is koncentrálnak, valamint szeretnének létrehozni egy menedékházat. Nos, ide mennek idén az adományok. A legkisebbtől a legnagyobbig, köztük a „firkálós” pólókból származó összegek. Lehet károgni, de ez úgy, ahogy van, klassz, vagány és menő. Valamint szép és emberi.

