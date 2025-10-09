Rendkívüli

Pontosan tudja, mit beszél: a Barca klasszisa, reméli, hogy lemarad az El Clásicóról

Még két és fél van hátra az idény első El Clásicójáig, de már most hatalmas figyelem övezi a találkozót. A spanyol sajtó azt számolgatja, a sérültek közül ki térhet vissza a Real Madrid és a Barcelona slágermeccsére, utóbbi kapusa, Wojciech Szczesny pedig egyenesen abban reménykedik, hogy rá nem lesz szükség október 26-án.

2025. 10. 09. 17:53
Wojciech Szczesny (zöldben) igazi csapatjátékos Fotó: AFP/JOSEP LAGO
A spanyol futball szerelmesei alighanem már belevésték a naptárukba október 26-át, akkor rendezik ugyanis az idény első El Clásicóját. Bár a válogatottszünet éppen csak elkezdődött, s azután a Real Madrid és a Barcelona is lejátszik két-két összecsapást az egymás elleni mérkőzésük előtt, a spanyol sajtót már most az foglalkoztatja, a sérültek közül kik lehetnek azok, akik felépülhetnek a rangadóra.

Kérdéses, hogy a Barcelona kapusa, Joan García időben felépül-e az El Clásicóra
Kérdéses, hogy a Barcelona kapusa, Joan García időben felépül-e az El Clásicóra Fotó: NurPhoto/JOSE BRETON

Alexander-Arnold, Carvajal és a Barcelona triója is visszatérhet?

Mindkét oldalon vannak fontos hiányzók. A Real Madridnak elsősorban a jobbhátvéd poszton vannak gondjai.

  • Trent Alexander-Arnold szeptember közepén szenvedett izomsérülést, amely miatt hat-nyolc hét kihagyást jósoltak neki.
  • Posztriválisa, Dani Carvajal szeptember végén dőlt ki a sorból, ő a várakozások szerint három-négy hetet hagyott volna ki, ám a királyi gárdánál optimisták, hogy mindketten bevethetők lesznek a Barcelona ellen. Alexander-Arnold állapota a reméltnél gyorsabban javul, olyannyira, hogy az sem kizárt, hogy még az El Clásico előtt, már a Getafe elleni bajnokin vagy a Juventus elleni BL-meccsen ott lehet a pályán.
  • Mellettük Antonio Rüdiger, Ferland Mendy és Dean Huijsen küzd még sérüléssel, utóbbi emiatt távozott a spanyol válogatottól, de várhatóan nem kell sokáig nélkülöznie a spanyol védőt Xabi Alonsónak, vélhetően már a Barca ellen visszatérhet.

A katalánok nagyobb problémákkal küszködnek:

  • Gavi tavaszig nem játszhat, miután megműtötték a térdét,
  • ahogyan Marc-André ter Stegenre sem számíthat decemberig Hansi Flick.
  • Fermín Lopez, Raphinha és Lamine Yamal minden bizonnyal már a válogatottszünet után visszatér,
  • de a Barcelona első számú kapusa, Joan García körül sok a kérdőjel. Az előrejelzések szerint kisebb térdműtétje után csak novemberben lehetett volna vele újra számolni, de a Barcánál bizakodnak, hogy a Real Madrid ellen már ő védheti a kapujukat.

Szczesny inkább a kispadról figyelne

Mondjuk a helyettesével, Wojciech Szczesnyvel sem járnának rosszul a vendégek, hiszen a lengyel veterán a Barcelona játékosaként eddig minden mérkőzését megnyerte a Real Madrid ellen. Ennek ellenére ő is bízik benne, hogy nem neki kell majd Kylian Mbappéval farkasszemet néznie.

Remélem, hogy nem lesz rám szükség, mert azt kívánom, hogy Joan minél gyorsabban felépüljön a sérüléséből. Tudom, mi a szerepem ebben az évadban, és nekem most az lesz a legnagyobb siker, ha Joan García nagyszerű idényt zár. Én nem versengek vele, nincs rivalizálás kettőnk között, csak igyekszem a lehető legjobban támogatni őt, úgyhogy remélem, hogy mielőbb visszatérhet. Ez nem azt jelenti, hogy lusta vagyok, esetleg ne akarnék játszani. Szeretek védeni a mérkőzéseken, de azt kívánom, hogy mielőbb felépüljön

mondta rendkívül sportszerűen a visszavonulása után reaktivált Szczesny. Majd hozzátette:

– Én soha nem versengek, a versengés nem jó szó. Mindannyian közeli barátaim, és amikor én játszottam, ők támogattak engem, amikor pedig ők játszottak, én örültem nekik. Az, hogy Buffon velem volt… Gyerekkoromban ő volt a példaképem, rengeteget tanulhattam abból, hogy nap mint nap láthattam, miként edz, hogyan viselkedik a pályán és azon kívül, hogyan beszél a csapattársaival. Valószínűleg ő volt az, akitől a legtöbbet tanultam. Nem volt közöttünk semmiféle versengés, támogattuk egymást. Úgy érzem, kötelességem ugyanígy viselkedni Joannal. Valószínűleg ő nem tud majd annyit tanulni tőlem, mint én Gigitől, de a folyamat nagyon hasonló.

 

 

 

