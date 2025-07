Nagy bejelentést tett a Barcelona, a tündérmese folytatódik

Wojciech Szczesny tavaly ilyenkor már a visszavonulására készült, és augusztus végén közhírré tette, hogy befejezi a pályafutását: – Tizennyolc évet adtam a futballnak az életemből, nem kerestem kifogásokat. Ma a testem még készen állna az újabb kihívásokra, de a szívem már máshova húz. Úgy érzem, hogy eljött a pillanat, hogy minden figyelmem a családom felé fordítsam.

Wojciech Szczesny spanyol bajnok lett a Barcelonával Fotó: AFP/NurPhoto/URBANANDSPORT

Egy hónap telt el a Juventus kapusának nyugdíjas időszakából, amikor bekopogtatott hozzá a Barcelona, amely Marc-André ter Stegen súlyos sérülése miatt nehéz helyzetbe került szeptemberben. Elveszítette első számú kapusát az idény elején, és a nyár előtt nem várták őt vissza. Az átigazolási időszak már véget ért, a megoldást egy visszavonult kapus jelentette.

Szczesny marad, Ter Stegen megy?

És a Barcelona jobb döntést nem is hozhatott volna Szczesny szerződtetésével, akivel sokáig legyőzhetetlen volt a csapat, amely a La Ligát, a Király-kupát és a Spanyol Szuperkupát is megnyerte az idényben, a Bajnokok Ligájában pedig az elődöntőig menetelt. Már régóta arról lehetett hallani hogy a klub szerződéshosszabbítással akarja megjutalmazni csodatevőjét, a 35 éves kapust, és immáron ez meg is történt:

a Barcelona hétfőn jelentette be, hogy Szczesny 2027-ig a klubnál folytatja.

A lengyel hálóőr tehát marad, új társat is kapott az Espanyoltól érkezett Joan García személyében. Mindezzel pedig a korábbi csapatkapitány, Ter Stegen járhat rosszul, aki a hírek szerint aligha maradhat a Barcánál. Az Intert, a Manchester Unitedet és a Galatasarayt emlegetik a kérői között.