A baloldali gazdaságpolitikát képviseli a DK és a Tisza

Kétfajta gazdaságpolitika verseny egymással – mutatott rá a miniszterelnök. Szerinte a DK és a Tisza az adóemeléseket, míg a kormánypártok az adócsökkentést képviselik.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 9:54
20241005_Budapest_Magyar Péter tüntetés_Képen : Magyar Péter_MG_MW Markovics Gábor
– Kétfajta gazdaságpolitika versenyez egymással. A baloldali, liberális gazdaságpolitika lényege, hogy adókat emelnek, és olyan dolgokat vesznek el az emberektől, amikről azt gondolják, hogy nem illeti meg őket, példaként említve a 13. havi nyugdíjat – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádiónak adott interjúban.

Budapest, 2025. október 31. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia óbudai stúdiójában 2025. október 31-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A miniszterelnök kiemelte, hogy a baloldallal szemben a jobboldal azt gondolja:

Adót kell csökkenteni, és az a jó, ha minél több pénz marad az embereknél.

De kiemelte azt is, hogy a kormány a családokat támogatja a családi adókedvezmény révén is.

A baloldali gazdaságpolitikát képviseli a DK és a Tisza, és van egy nemzeti, jobboldali gazdaságpolitika, ez jellemzi a Fidesz–KDNP-t

– hívta fel a figyelmet.

Orbán Viktor a nemzeti konzultációról azt mondta: segít néhány húsba vágó kérdésben tiszta vizet önteni a pohárba. Legyen adóemelés vagy nem, adóztassák-e a nyugdíjakat, megmaradjanak-e a családtámogatások és a rezsicsökkentés.

A nemzeti konzultáció a józan észen alapuló párbeszédet teremti meg

– fogalmazott.

Mint mondta, az egész jobboldalt az mozgatja, hogy akik gyermeket vállalnak, anyagilag ne kerüljenek rosszabb helyzetbe. Elérkeztek ahhoz a ponthoz, hogy azoknak az édesanyáknak, aki legalább három gyermeket vállaltak, többet nem kell szja-t fizetniük.

Ez az intézkedés 250 ezer magyar édesanyát érint. A végén el fogunk oda jutni, hogy van egymillió édesanya, aki nem fizet adót

– tette hozzá.

A miniszterelnök megjegyezte: amíg a jobboldalnak a családtámogatások rendszere a lelki hajtóereje, addig a baloldal epét hány ettől, mert ők az egyént tekintik a társadalom alkotórészének, míg a jobboldal a családot.

A baloldal számára mi csak adóalanyok vagyunk, mi viszont úgy véljük, hogy családok halmazaként kell tekinteni a nemzetre. A családokat mi egységnek tekintjük, és ehhez igazodik az adórendszer is. Azt, hogy az emberek együttélve családot alapítanak, a baloldal nem tudja kezelni, ezért mindig ki fog iktatni mindent, ami családi alapú támogatás

– összegzett Orbán Viktor.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Markovics Gábor)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

