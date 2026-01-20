Rendkívüli

Orbán Viktor: Kibújt a szög a zsákból, már tudjuk, miért küldték Kapitány Istvánt

orosz gáztiszaOrbán Viktorbrüsszelbenorosz

A Tisza új gazdaságpolitikusa az első munkanapján bejelentette, hogy levágná Magyarországot az olcsó orosz energiáról – közölte Orbán Viktor. A miniszterelnök jelezte: úgy látszik, fontosabb a brüsszeli itiner a Tisza új igazolásának.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 7:38
„Kibújt a szög a zsákból. A Tisza új gazdaságpolitikusa az első munkanapján bejelentette, hogy levágná Magyarországot az olcsó orosz energiáról” – közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Orbán Viktor rámutatott: most már tudjuk, miért küldték Kapitány Istvánt, azért, hogy végrehajtsa, amit Brüsszelben kitaláltak.

Mint a kormányfő fogalmazott,

„a háború kirobbanása óta küzdünk azért, hogy Magyarországot ne vágják el az orosz energiahordozóktól. Ez nem ízlés vagy kedv kérdése.

Azért tesszük, mert ez Magyarország legolcsóbb és legfontosabb energiaforrása. Ha nincs orosz gáz, nincs rezsicsökkentés. Ha nincs orosz olaj, ugrik a benzin ára. Lehet hebegni-habogni rejtélyes technikai megoldásokról, de ezek tények” – hangsúlyozta a miniszterelnök.

„Tények, amikre a legújabb hajóskapitány ügyet sem vet. Úgy látszik, fontosabb a brüsszeli itiner…”

