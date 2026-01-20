Rendkívüli

Orbán Viktor: Kibújt a szög a zsákból, már tudjuk, miért küldték Kapitány Istvánt

orbán balázsOrbán ViktorTisza-adómagyar péterigazság órájanémeth balázsfidesz

Orbán Balázs: A Tisza leszakítaná az országot az olcsó energiáról + videó

Két út áll Magyarország előtt, az egyik a magyar út, a másik a brüsszeli út – hangzott el az Igazság órája keddi adásában. A miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs az energiafüggetlenségről, a Tisza hazugságairól és a Fidesz győzelmi esélyeiről is beszélt a műsorban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 7:29
Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával indult az Igazság órája kedden reggel. A politikus elsőként arról beszélt, hogy Kapitány István már el is mondta, hogy leszakadna az orosz energiaforrásról.

– Bajnai Gordon után multis csúcsmenedzserekkel vette körül magát a Tisza Párt. Elsőként a közteherviselés rendszerét vették elő, és ezt is kezdték támadni Kármán Andrással.

Most újra kibújt a szög a zsákból, az orosz olajról való leválást támogatják Brüsszelnek megfelelően, viszont ez komoly áremelkedéssel járna

– mutatott rá Orbán Balázs. Hozzátette: nem véletlen ezeknek az embereknek a megjelenése, Magyar Péter egy simlis személyiség, és nem meglepő, hogy a bankadó és az orosz olaj került elő elsőként, noha közben azt mondják, a rezsicsökkentést megtartanák, pedig Magyar Péter maga mondta, hogy humbugnak tartja a lakosságvédelmi intézkedést.

Jelezte, a német kancellár is arról beszélt, jobb, ha az ember többet fizet, és ezt mondta Gerzsenyi Gabriella is.

– Az orosz olajról való leválás közgazdaságtani irracionalitás – hangsúlyozta a politikai igazgató.

Orbán Balázs a Mol szerbiai vásárlásáról elmondta, hogy az energia hatalmi kérdés is, és hogy a nagyhatalmak elfogadják, hogy ez a stratégiai eszköz átkerül Szerbia és Magyarország kezébe, kulcsfontosságú. Ez az a diverzifikáció, amiről Kapitány István beszél, de ők nem tudnák ezt megtenni.

Ennek köszönhetően lesz olcsó energia Magyarországon

– jelentette ki Orbán Balázs. Fontosnak tartja, hogy ezt folytatni tudjuk, ezt egy brüsszeli bábnak nem engednék meg. Ők leválnának az orosz gázról, mi viszont ilyen jövőt nem szeretnénk – jegyezte meg.

 

Elindult az érzékenyítés

A liberálisok továbbra is bevándorláspártiak, a brüsszeli elit is az. Most már második körben zavarják el azokat a politikusokat, akik finomabban beszélnek a bevándorlás előnyeiről – emlékeztetett a politikai igazgató.

Szerinte az ország előtt álló lehetőségek egyértelműek, Magyar Péter, a Tisza Párt és Brüsszel mond mindent, de a kérdés most az, hogy hiszünk-e abban, hogy van olyan brüsszeli út, amely a szuverenitás feladásával jár, de gazdaságilag jobban járunk. A kormány szerint ilyen nincs, ennek az árát meg fogjuk fizetni, ráadásul az európai gazdasági térség döglődik. Most Lengyelország az új mintaország, de tudni kjell, hogy hitel van ott, és egymillió ukrán bement a lengyel gazdaságba. De a háború ott is blokkolja a gazdaságot.

 Az egyetlen út a magyar út, és a gazdasági garancia az, ha nem adjuk oda a pénzünket Ukrajnának

– fejtette ki Orbán Balázs.

Szerinte olyan ez az egész, mint egy MLM-es átverés, mert nem az a kérdés, hogy valaki újjáépíti Ukrajnát, a kérdés az, ki fogja adni a pénzt minderre. Ezermilliárd dolláros összegről beszélünk már, kérdés,

ki lesz az a palimadár, aki beteszi a pénzét.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke arról beszél, mindent megadnak Ukrajnának, így szerintük mi leszünk a palimadarak, aki fizet. Orbán Balázs kitért arra is, hogy a tárgyalások alatt a lengyelek rá is kérdeztek, ki fizeti majd vissza, de egyértelmű választ nem kaptak.

– Mi sokat veszíthetünk ezen, ezért fontos, hogy kimaradjunk ebből a finanszírozásból – hangsúlyozta a politikai igazgató.

Arról, hogy Szimon Renátát, a Tisza jelöltjét állítólag megtámadták, legalábbis Magyar Péter ezt hazudta, Orbán Balázs azt mondta, a dolog minimum gyanús.

– Kevés nap van hátra, és már nem azt nézik az emberek, hová tegyék a lájkot, hanem hogy kire bízzák a családjuk, a gyerekeik jövőjét.

Ha nem is látszik még teljesen, milyen simlis, hazudozó Magyar Péter, az már kitűnt, hogy vele nem járunk jól. Megalapozott kétség merül fel az emberekben Magyar Péter jószándékát illetően

– mutatott rá a miniszterelnök politikai igazgatója.

 

Trump meghívása

Amire Orbán Viktor kormányfő évek óta figyelmeztet, vagyis hogy a liberális világrendnek vége van, jelentőségét vesztette, megérkezett – mondta Orbán Balázs.

– Új világrend van, a nemzetek kora, ez az átmeneti időszak veszélyes, de nagy lehetőség is számunkra. Donald Trump az új világrend legfontosabb szervezetének létrehozásán dolgozik, amely kvázi az ENSZ helyébe lép. És hogy hazánk már a kezdeteknél ott van, mint fontos szereplő, nagy jelentőséggel bír – jelentette ki a politikai igazgató. Szerinte érdemes ott lenni, mert

ennél a tanácsnál dőlhetnek el az új világrend ügyei.

Emlékeztetett: Macron üzent is Trumpnak, amiből látszik, hogy a francia elnök kétségbeesetten próbálja bejuttatni a saját köreit ebbe a szervezetbe.

 

A Fidesznek áll a zászló

A baloldali felméréseket úgy ítélte meg, hogy kilóg a lóláb.

Magyar Pétert a saját szavazói sem szeretik

– állapította meg Orbán Balázs. Szerinte azért esett Magyar Péterre az ellenzéki mag választása, mert szerintük jobb Orbán Viktornál, de nincs válasz arra, hogy miért és miben.

– Magyar Péter fogva tartja az ellenzéki bázist, mondván, képes lesz legyőzni a Fideszt, de nem lesz rá képes. És legközelebb újabb brüsszeli báb fog érkezni, így volt ez Márki-Zay Péter vagy Jakab Péter esetében is – idézte fel a politikai igazgató.

Hangsúlyozta: a kampányban a mozgósítás a lényeg, el kell menni mindenkihez, meg kell győzni, és akkor meg fogjuk nyerni a csatát.

Borítókép: Orbán Balázs az Igazság órájában (Forrás: Facebook)

