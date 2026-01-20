Orbán Balázs: A Tisza leszakítaná az országot az olcsó energiáról + videó

Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával indult az Igazság órája kedden reggel. A politikus elsőként arról beszélt, hogy Kapitány István már el is mondta, hogy leszakadna az orosz energiaforrásról.

– Bajnai Gordon után multis csúcsmenedzserekkel vette körül magát a Tisza Párt. Elsőként a közteherviselés rendszerét vették elő, és ezt is kezdték támadni Kármán Andrással.

Most újra kibújt a szög a zsákból, az orosz olajról való leválást támogatják Brüsszelnek megfelelően, viszont ez komoly áremelkedéssel járna

– mutatott rá Orbán Balázs. Hozzátette: nem véletlen ezeknek az embereknek a megjelenése, Magyar Péter egy simlis személyiség, és nem meglepő, hogy a bankadó és az orosz olaj került elő elsőként, noha közben azt mondják, a rezsicsökkentést megtartanák, pedig Magyar Péter maga mondta, hogy humbugnak tartja a lakosságvédelmi intézkedést.

Jelezte, a német kancellár is arról beszélt, jobb, ha az ember többet fizet, és ezt mondta Gerzsenyi Gabriella is.

– Az orosz olajról való leválás közgazdaságtani irracionalitás – hangsúlyozta a politikai igazgató.

Orbán Balázs a Mol szerbiai vásárlásáról elmondta, hogy az energia hatalmi kérdés is, és hogy a nagyhatalmak elfogadják, hogy ez a stratégiai eszköz átkerül Szerbia és Magyarország kezébe, kulcsfontosságú. Ez az a diverzifikáció, amiről Kapitány István beszél, de ők nem tudnák ezt megtenni.

Ennek köszönhetően lesz olcsó energia Magyarországon

– jelentette ki Orbán Balázs. Fontosnak tartja, hogy ezt folytatni tudjuk, ezt egy brüsszeli bábnak nem engednék meg. Ők leválnának az orosz gázról, mi viszont ilyen jövőt nem szeretnénk – jegyezte meg.

Elindult az érzékenyítés

A liberálisok továbbra is bevándorláspártiak, a brüsszeli elit is az. Most már második körben zavarják el azokat a politikusokat, akik finomabban beszélnek a bevándorlás előnyeiről – emlékeztetett a politikai igazgató.

Szerinte az ország előtt álló lehetőségek egyértelműek, Magyar Péter, a Tisza Párt és Brüsszel mond mindent, de a kérdés most az, hogy hiszünk-e abban, hogy van olyan brüsszeli út, amely a szuverenitás feladásával jár, de gazdaságilag jobban járunk. A kormány szerint ilyen nincs, ennek az árát meg fogjuk fizetni, ráadásul az európai gazdasági térség döglődik. Most Lengyelország az új mintaország, de tudni kjell, hogy hitel van ott, és egymillió ukrán bement a lengyel gazdaságba. De a háború ott is blokkolja a gazdaságot.

Az egyetlen út a magyar út, és a gazdasági garancia az, ha nem adjuk oda a pénzünket Ukrajnának

– fejtette ki Orbán Balázs.