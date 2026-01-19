Megszólalt a MOL: a hír igaz, a vétel eldőlt, itt vannak a részletei a történelmi üzletnek

A MOL-csoport kötelező erejű szándéknyilatkozatot (Heads of Agreement) írt alá a Gazprom Neft társasággal a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) vállalatban fennálló 56,15 százaléknyi részesedésük megvásárlásáról. A tranzakció megvalósulásával a MOL jelentős részvényesi felelősséget és irányítási jogot vállalhat a Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemeltető társaságban, amellyel tovább erősítheti jelenlétét a közép- és délkelet-európai energiapiacon - közölte a vállalat.

A MOL szándéknyilatkozatot írt alá a NIS megvásárlásáról/Fotó: Kallus György/Világgazdaság

A szándéknyilatkozat szerint a tranzakció a pancsovai olajfinomítón túl kiterjed a NIS kiskereskedelmi hálózatára, valamint szénhidrogén kutatás-termelési portfóliójára is.

A tranzakció, amely a szándéknyilatkozatban rögzített feltételek teljesülése, valamint a szükséges hatósági jóváhagyások után valósulhat meg, biztosíthatja a pancsovai finomító és a kapcsolódó üzletágak hosszú távú, stabil működését, valamint a régió energiapiacainak zavartalan ellátását.

“Megbízható regionális energiaszolgáltatóként szeretnénk hozzájárulni Közép- és Délkelet-Európa fejlődéséhez. Szerb partnereinkkel hosszú évek óta kitűnő a szakmai együttműködés. A MOL elkötelezett abban, hogy a szerb állammal együtt tovább tudja erősíteni Szerbia és a régió ellátásbiztonságát.

A tengertől elzárt országok energetikai szuverenitásához a kiszámíthatóan működő, erős helyi finomítók együttműködésére és erős partnerek bevonására van szükség. Ezért a MOL-csoport tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emirátusok nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal, hogy az kisebbségi tulajdonosként csatlakozzon a NIS tulajdonosaihoz, úgy, hogy a MOL többségi tulajdonrésze és irányítási joga megmaradjon. Készen állunk a feladatra, és folytatjuk az egyeztetéseket partnereinkkel.” - mondta Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója.



Kell az amerikaiak engedélye

A tranzakció lezárásához szükség van többek között az OFAC (Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala), illetve egyéb szerb kormányzati és állami jóváhagyásokra. A szándéknyilatkozat tartalmazza a megkötendő adásvételi szerződés főbb feltételeit, beleértve a NIS átvilágításának és a hatósági jóváhagyások kérvényezésének menetrendjét. A

felek törekednek az adásvételi szerződés 2026. március 31-ig történő aláírására - közölték.

A pancsovai olajfinomító több mint fél évszázados múltra tekint vissza: az üzem 1968-ban kezdte meg működését, és azóta meghatározó szerepet játszik Szerbia energiaellátásában. A finomító az elmúlt másfél évtizedben több ütemben esett át átfogó korszerűsítésen; éves feldolgozási kapacitása mintegy 4,8 millió tonna, elsősorban EU-szabványoknak megfelelő Euro 5 minőségű dízel- és benzinüzemanyagokat, cseppfolyósított földgázt, petrokémiai termékeket, fűtőolajat, bitument és egyéb kőolajtermékeket állít elő. A finomító technológiai fejlettsége és termékstruktúrája mellett a NIS nagykereskedelmi, logisztikai és kiskereskedelmi hálózata is illeszkedik a MOL-csoport régiós portfóliójába.

A vállalat közel 400 töltőállomást üzemeltet Szerbiában, Romániában és Bosznia-Hercegovinában, így a tranzakció tovább erősítheti a MOL fogyasztóközpontú stratégiáját.

A NIS jelentős eszközportfólióval rendelkezik a szénhidrogén kutatás-termelés területén is: a társaság összesen kb. 173 millió hordó-olajegyenérték 2P-készlettel rendelkezik és a szerbiai olaj-és gázkitermelés meghaladja a napi 20 ezer hordó-olajegyenértéket, továbbá kutatási licenszekkel rendelkezik Románia és Bosznia-Hercegovina területén.