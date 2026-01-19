MOLbenzinkútNIS

Megszólalt a MOL: a hír igaz, a vétel eldőlt, itt vannak a részletei a történelmi üzletnek

A MOL megerősítette, hogy kötelező erejű szándéknyilatkozatot alá a Gazprom Neft társasággal a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) vállalatban fennálló 56,15 százaléknyi részesedésük megvásárlásáról. A vállalat közel 400 töltőállomást üzemeltet. Hernádi Zsolt ismertette az üzlet részleteit.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 17:00
Januárban is jól teljesít a magyar tőzsde. Fotó: ALEXANDER POHL Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A MOL-csoport kötelező erejű szándéknyilatkozatot (Heads of Agreement) írt alá a Gazprom Neft társasággal a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) vállalatban fennálló 56,15 százaléknyi részesedésük megvásárlásáról. A tranzakció megvalósulásával a MOL jelentős részvényesi felelősséget és irányítási jogot vállalhat a Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemeltető társaságban, amellyel tovább erősítheti jelenlétét a közép- és délkelet-európai energiapiacon - közölte a vállalat.  

MOL, NIS
A MOL szándéknyilatkozatot írt alá a NIS megvásárlásáról/Fotó: Kallus György/Világgazdaság

A szándéknyilatkozat szerint a tranzakció a pancsovai olajfinomítón túl kiterjed a NIS kiskereskedelmi hálózatára, valamint szénhidrogén kutatás-termelési portfóliójára is.
A tranzakció, amely a szándéknyilatkozatban rögzített feltételek teljesülése, valamint a szükséges hatósági jóváhagyások után valósulhat meg, biztosíthatja a pancsovai finomító és a kapcsolódó üzletágak hosszú távú, stabil működését, valamint a régió energiapiacainak zavartalan ellátását. 

“Megbízható regionális energiaszolgáltatóként szeretnénk hozzájárulni Közép- és Délkelet-Európa fejlődéséhez. Szerb partnereinkkel hosszú évek óta kitűnő a szakmai együttműködés. A MOL elkötelezett abban, hogy a szerb állammal együtt tovább tudja erősíteni Szerbia és a régió ellátásbiztonságát. 

A tengertől elzárt országok energetikai szuverenitásához a kiszámíthatóan működő, erős helyi finomítók együttműködésére és erős partnerek bevonására van szükség. Ezért a MOL-csoport tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emirátusok nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal, hogy az kisebbségi tulajdonosként csatlakozzon a NIS tulajdonosaihoz, úgy, hogy a MOL többségi tulajdonrésze és irányítási joga megmaradjon. Készen állunk a feladatra, és folytatjuk az egyeztetéseket partnereinkkel.” - mondta Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója.
 

Kell az amerikaiak engedélye

A tranzakció lezárásához szükség van többek között az OFAC (Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala), illetve egyéb szerb kormányzati és állami jóváhagyásokra. A szándéknyilatkozat tartalmazza a megkötendő adásvételi szerződés főbb feltételeit, beleértve a NIS átvilágításának és a hatósági jóváhagyások kérvényezésének menetrendjét. A

 felek törekednek az adásvételi szerződés 2026. március 31-ig történő aláírására - közölték. 

A pancsovai olajfinomító több mint fél évszázados múltra tekint vissza: az üzem 1968-ban kezdte meg  működését, és azóta meghatározó szerepet játszik Szerbia energiaellátásában. A finomító az elmúlt másfél évtizedben több ütemben esett át átfogó korszerűsítésen; éves feldolgozási kapacitása mintegy 4,8 millió tonna, elsősorban EU-szabványoknak megfelelő Euro 5 minőségű dízel- és benzinüzemanyagokat, cseppfolyósított földgázt, petrokémiai termékeket, fűtőolajat, bitument és egyéb kőolajtermékeket állít elő. A finomító technológiai fejlettsége és termékstruktúrája mellett a NIS nagykereskedelmi, logisztikai és kiskereskedelmi hálózata is illeszkedik a MOL-csoport régiós portfóliójába. 

A vállalat közel 400 töltőállomást üzemeltet Szerbiában, Romániában és Bosznia-Hercegovinában, így a tranzakció tovább erősítheti a MOL fogyasztóközpontú stratégiáját.

A NIS jelentős eszközportfólióval rendelkezik a szénhidrogén kutatás-termelés területén is: a társaság összesen kb. 173 millió hordó-olajegyenérték 2P-készlettel rendelkezik és a szerbiai olaj-és gázkitermelés meghaladja a napi 20 ezer hordó-olajegyenértéket, továbbá kutatási licenszekkel rendelkezik Románia és Bosznia-Hercegovina területén.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekrezsicsökkentés

Érdekes!

Bayer Zsolt avatarja

Mindig hazudik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.