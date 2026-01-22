Orbán Viktor: Veszélyes világban élünk, ezért a biztonság a legfontosabb

– Magyarország újabb példátlan bravúrt hajt végre. Kisegítjük a családokat a szélsőséges, hideg időjárás okozta nyomasztó gazdasági teher alól – posztolta ma reggel a közösségi oldalán Orbán Viktor, utalva ezzel arra, hogy a kormány januári rezsistopot vezetett be az extrém időjárás miatt.

– A hideg miatt jelentős januári többlet gázfogyasztás költségeit a kormány átvállalja. Így a hideg január rezsiszámlái nem lesznek magasabbak, mint a decemberi számlák voltak. Ugyanezt tesszük a távhő esetében, és továbbra is biztosítjuk a szociális tűzifát a rászorulók számára – részletezte posztjában a miniszterelnök. Hozzátette:

Veszélyes világban élünk, ezért a biztonság a legfontosabb.

– Biztonság a nemzetközi politikában, biztonság Magyarországon, biztonság a munkahelyen és biztonság otthon. Biztonság nélkül nincs fejlődés és nem érhetjük el céljainkat. Se a személyes, se az ország nagy, közös céljait. A Fidesz a biztos választás! –összegzett Orbán Viktor.