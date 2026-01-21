gulyás gergelykormánymagyar péter

Gulyás Gergely: A rezsicsökkentés nem humbug, hanem valódi védelem

A januári hideg időjárás ismét bebizonyította, hogy a családok számára érdemi védelmet csak az Orbán-kormány képes garantálni – hangsúlyozta Gulyás Gergely, reagálva a rezsicsökkentést érő ellenzéki bírálatokra.

2026. 01. 21. 18:45
Gulyás Gergely Facebook-bejegyzésében arról írt: a januári fagyos időszakban ismét egyértelművé vált, hogy a családok védelmét minden körülmények között csak a nemzeti kormány tudja biztosítani. Kiemelte: a kormány januárban meghozott döntése, a rezsistop bevezetése megóvta a háztartásokat a megemelkedett terhektől.

A miniszter felidézte: Magyar Péter támadta a kormány intézkedését, miközben a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció az elmúlt években a rezsicsökkentés eltörlését szorgalmazta. Gulyás Gergely szerint

Magyar Péter korábban a rezsicsökkentést „humbugnak” nevezte, míg a Tisza egyik képviselőjelöltje, Bódis Kriszta úgy fogalmazott: bizonyos esetekben jobb, ha az emberek többet fizetnek.

A bejegyzés szerint a januári hideg időjárás megmutatta, hogy a baloldal által támadott rezsicsökkentés mégsem volt rossz intézkedés. Ennek ellenére – tette hozzá – előbb a DK, majd a Tisza is azt javasolta, hogy emeljék meg a rezsicsökkentett gázár mértékét.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: 

ez a javaslat legfeljebb a fogyasztók leggazdagabb húsz százalékának nyújtana segítséget, miközben a háztartások négyötöde – köztük a kisebb lakásban élők és a nyugdíjasok – semmilyen támogatást nem kapna, még a magasabb januári fogyasztás mellett sem.

A miniszter szerint mindez kapkodásról, kétségbeesésről és önellentmondásról árulkodik. Úgy fogalmazott:

 ha a baloldal kerülne kormányra, nemcsak rezsistop, de rezsicsökkentés sem lenne.

Gulyás Gergely bejegyzését azzal zárta: a nemzeti kormány minden családnak segítséget nyújt, és a 15 éve nem tapasztalt hideg ellenére senkinek sem kellett többet fizetnie a rezsiért.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: MW)


