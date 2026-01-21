orbán balázsminiszterelnökrezsicsökkentés

Orbán Balázs: Nem szabad kecskére bízni a káposztát, Magyar Péter elővette a szokásos trükkjét

Magyar Péter most is csak ködösít és kamuzik.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 18:13
Magyar Péter a rezsistop kapcsán is a szokásos trükkjeit vette elő: ködösít és kamuzik – írta közösségi oldalán Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója hangsúlyozta, amit a Tisza Pártról tudunk úgy, hogy saját maguk mondták el: szerintük a rezsicsökkentés egy humbug, egy blöff, és nem baj, ha az emberek többet fizetnek az energiáért.

Kecskemét, 2025. december 6. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Kecskeméten 2025. december 6-án. MTI/Máthé Zoltán
Fotó: Máthé Zoltán / MTI 

Nem véletlen tehát, hogy a miniszterelnök által most bejelentett januári rezsistopot is azonnal támadni kezdték. Közben megpróbálnak úgy tenni, mintha érdekelné őket, hogy mekkora rezsiszámlát kapnak az emberek – tette hozzá Orbán Balázs. 

De még most is olyan javaslatot pufogtatnak, ami egyáltalán nem segítene az alacsony keresetűeknek, alacsony fogyasztásúaknak, csak a gazdagoknak

– hívta fel a figyelmet. Rámutatott, ezen nem kell meglepődni, hiszen egy globális energiamultitól érkezett a legújabb megváltójuk. Ő a globális energiacégével az elmúlt években is csak nyerészkedett a magasabb európai energiaárakon.

Ezért nem szabad kecskére bízni a káposztát! Extrém hidegben extrém segítségre, nem pedig ködösítésre van szükség

– írta. Kiemelte, a Fidesz a biztos választás.


