Orbán Balázs: Nem szabad kecskére bízni a káposztát, Magyar Péter elővette a szokásos trükkjét

Magyar Péter a rezsistop kapcsán is a szokásos trükkjeit vette elő: ködösít és kamuzik – írta közösségi oldalán Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója hangsúlyozta, amit a Tisza Pártról tudunk úgy, hogy saját maguk mondták el: szerintük a rezsicsökkentés egy humbug, egy blöff, és nem baj, ha az emberek többet fizetnek az energiáért.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Nem véletlen tehát, hogy a miniszterelnök által most bejelentett januári rezsistopot is azonnal támadni kezdték. Közben megpróbálnak úgy tenni, mintha érdekelné őket, hogy mekkora rezsiszámlát kapnak az emberek – tette hozzá Orbán Balázs.

De még most is olyan javaslatot pufogtatnak, ami egyáltalán nem segítene az alacsony keresetűeknek, alacsony fogyasztásúaknak, csak a gazdagoknak

– hívta fel a figyelmet. Rámutatott, ezen nem kell meglepődni, hiszen egy globális energiamultitól érkezett a legújabb megváltójuk. Ő a globális energiacégével az elmúlt években is csak nyerészkedett a magasabb európai energiaárakon.

Ezért nem szabad kecskére bízni a káposztát! Extrém hidegben extrém segítségre, nem pedig ködösítésre van szükség

– írta. Kiemelte, a Fidesz a biztos választás.