Szervezetten szállítják az aktivistákat vidékre a tiszások

A lapunkhoz eljutott információk szerint több vidéki régióban sem sikerült stabil aktivistahálózatot kiépítenie a Tisza Pártnak, így Magyar Péter választások előtti, utolsó országjárásának állomásain rendre Pest vármegyéből és Budapestről fognak szervezetten aktivistákat szállítani, így elkerülve azt, hogy a rendezvények érdektelenségbe fulladjanak.

A Tisza Párt elnöksége Radnai Márk vezetésével ugyanis előre összeállított csapatokat mozgat majd, akik jelenlétükkel biztosítják a tömeget, és néhány esetben az eseményekhez szükséges háttérmunkát.

Egy a Tisza Párt belső tevékenységére rálátó informátorunk úgy fogalmazott: a döntés mögött az áll, hogy a Tisza Pártnak vidéken nincs valódi beágyazottsága, a helyi szervezetek sok esetben csak papíron léteznek vagy egy szűk körre korlátozódnak.

Emiatt a mozgósítás nem helyben történik, hanem utaztatott aktivisták segítségével próbálják fenntartani az országos jelenlét látszatát.

Értesüléseink szerint a központi szervezés nemcsak a részvétel biztosítására szolgál, hanem arra is, hogy egységes üzenetekkel és előre meghatározott forgatókönyv szerint zajljanak a vidéki események. Így a párt vezetése elkerülheti a spontán helyi megszólalásokat és az esetleges szervezési hibákat.

Az informátorunk szerint nemcsak az országjárás szervezése ütközik akadályokba, hanem a Tisza Párt által korábban nagy reményekkel meghirdetett úgynevezett Tisza-szigetek sem tudtak valódi vidéki bázist kiépíteni. Több településen ezek a csoportok érdemi tevékenységet nem folytatnak vagy időközben teljesen megszűntek, mivel nem volt elegendő aktív résztvevő.

Értesüléseink szerint az elmúlt időszakban rohamosan csökken az aktív tiszás aktivisták száma is. Többen kiábrándultak a párt belső működéséből és a kézzelfogható eredmények hiányából, míg mások egyszerűen eltűntek a szervezeti nyilvántartásokból.

Ezt az információt alátámasztja egy korábbi értesülésünk is, amely szerint az utóbbi időben egyre több Tisza-sziget szűnt meg szerte az országban. Ezeknek az eseteknek a hátterében is az aktivisták és a Magyar Péterék közti feszültség húzódott meg. Ezért történhetett meg, hogy nemrég a Tisza Párt felszámolta az egyetlen, mindenki számára elérhető, a Tisza-szigeteket számon tartó weboldalt.