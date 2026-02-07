Rendkívüli

A Tisza választási kamuprogramot hirdet, mi bemutatjuk a valódi terveiket

tisza pártmagyar péterradnai márktisza - szigetekaktivista

Szervezetten szállítják az aktivistákat vidékre a tiszások

Információink szerint a Tisza Párt országjárása komoly szervezési nehézségekbe ütközik vidéken. Egy a párt működésére rálátó informátorunk arról számolt be, hogy a helyi aktivitások hiánya és a gyenge mozgósítási képességek miatt a párt vezetése úgy döntött: az egyes vidéki helyszínekre nem helyi bázisra támaszkodva, hanem központilag szervezve visznek majd aktivistákat.

Munkatársunktól
2026. 02. 07. 6:47
Magyar Péter Forrás: MW
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A lapunkhoz eljutott információk szerint több vidéki régióban sem sikerült stabil aktivistahálózatot kiépítenie a Tisza Pártnak, így Magyar Péter választások előtti, utolsó országjárásának állomásain rendre Pest vármegyéből és Budapestről fognak szervezetten aktivistákat szállítani, így elkerülve azt, hogy a rendezvények érdektelenségbe fulladjanak. 

20251115 Győr A Tisza Párt rendezvénye fotó: Mirkó István MI MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
 

A Tisza Párt elnöksége Radnai Márk vezetésével ugyanis előre összeállított csapatokat mozgat majd, akik jelenlétükkel biztosítják a tömeget, és néhány esetben az eseményekhez szükséges háttérmunkát.

Egy a Tisza Párt belső tevékenységére rálátó informátorunk úgy fogalmazott: a döntés mögött az áll, hogy a Tisza Pártnak vidéken nincs valódi beágyazottsága, a helyi szervezetek sok esetben csak papíron léteznek vagy egy szűk körre korlátozódnak. 

Emiatt a mozgósítás nem helyben történik, hanem utaztatott aktivisták segítségével próbálják fenntartani az országos jelenlét látszatát.

Értesüléseink szerint a központi szervezés nemcsak a részvétel biztosítására szolgál, hanem arra is, hogy egységes üzenetekkel és előre meghatározott forgatókönyv szerint zajljanak a vidéki események. Így a párt vezetése elkerülheti a spontán helyi megszólalásokat és az esetleges szervezési hibákat.

Az informátorunk szerint nemcsak az országjárás szervezése ütközik akadályokba, hanem a Tisza Párt által korábban nagy reményekkel meghirdetett úgynevezett Tisza-szigetek sem tudtak valódi vidéki bázist kiépíteni. Több településen ezek a csoportok érdemi tevékenységet nem folytatnak vagy időközben teljesen megszűntek, mivel nem volt elegendő aktív résztvevő. 

Értesüléseink szerint az elmúlt időszakban rohamosan csökken az aktív tiszás aktivisták száma is. Többen kiábrándultak a párt belső működéséből és a kézzelfogható eredmények hiányából, míg mások egyszerűen eltűntek a szervezeti nyilvántartásokból.

Ezt az információt alátámasztja egy korábbi értesülésünk is, amely szerint az utóbbi időben egyre több Tisza-sziget szűnt meg szerte az országban. Ezeknek az eseteknek a hátterében is az aktivisták és a Magyar Péterék közti feszültség húzódott meg. Ezért történhetett meg, hogy nemrég a Tisza Párt felszámolta az egyetlen, mindenki számára elérhető, a Tisza-szigeteket számon tartó weboldalt. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekreformátus egyházak világközösség

Református szakítópróba

Faggyas Sándor avatarja

A magyar reformátusok hűségesek és ragaszkodnak a hitükhöz és hagyományaikhoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu