Befuccsoltak a Tisza-szigetek

A pártba továbbra sem engednek be senkit, de az ingyenmunka azért jól jön Magyar Péternek. A Tisza Párt elnöksége lapunk információi szerint egy teljesen új aktivistahálózat kialakításába kezdett, miután megbízhatatlannak bélyegezte a Tisza-szigeteket.
Egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátorunk szerint Magyar Péterék lemondtak a Tisza-szigetekről és azok zavaros hálójáról, helyette teljesen új rendszerben kezdtek el gondolkodni.
