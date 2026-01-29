Újabb volt tiszás tálalt ki: nem tűrik az ellenvéleményt, egymást tapossák a pozíciókért

„A mai napon értesítést kaptam arról, hogy a Tisza Párt Mozgalmából kizárásra kerültem. Sem emberileg, sem politikailag nem tudtam és nem tudok közösséget vállalni olyan személyekkel, akik »kivégzőosztag« módszerekkel taposnak el másokat egy vélt vagy valós pozíció érdekében” – írta a közösségi oldalán Járdány Vanda, a párt korábbi országgyűlési képviselőjelölt-aspiránsa, Abony önkormányzati képviselője.

Járdány Vanda (Forrás: Facebook)

A politikus felidézte: „Mivel Muhari Gergely Nagykőrösön Zágráb Nándort, Abonyban Antal Láng Edinát, Cegléden pedig a kivégzőosztagos módszerekkel dolgozó Zsámberger családot tekintette szövetségesének, ezekhez a személyekhez én nem kívántam csatlakozni. Mivel ennek két nappal ezelőtt nyilvánosan is hangot adtunk, többen megkaptuk a kizárást. Köztük én is.”

A korábbi jelölt kiemelte, a végül az előválasztáson kijelölt képviselőjelölt, Muhari Gergely csapata

fideszes sikkasztónak, a Demokratikus Koalíció ügynökének, cigánynak, MSZP-s besúgónak, tanulatlan semmirekellőnek nevezte őt,

mindezt azért, hogy Muhari megnyerje az előválasztást.

A Tisza Párt az említett körzetben sokkal nagyobb bajban lehet, mint az a nyilvánosságra került adatokból kiderült. Nemrég ugyanis elhatárolódó nyilatkozatot adtak ki a Cegléd környéki Tisza-sziget-csoportok, amelyben bejelentették: nem kívánnak részt venni Muhari Gergely, a Pest vármegyei 14. választókerület tiszás képviselőjelölt kampányában.

A bejegyzésük szerint egy olyan közösségi médiás poszt jelent meg, amelyben Zágráb Nándor egykori jobbikos önkormányzati képviselő a saját egyesületénél, a Jobb Nagykőrösért Egyesületnél az Arany Tisza Sziget logóját használva azt a látszatot kelti, mintha a Tisza Párt, illetve a Tisza-szigetek őt támogatnák, és politikai közösséget vállalnának vele. Zágráb Nándor négy évvel ezelőtt egyébként még Márki-Zay Péter jelöltje volt a térségben,

az előválasztáson a Jobbik jelöltjeként indult,

az országgyűlési választáson aztán simán kikapott.

Ezzel kapcsolatban egyértelművé tesszük, hogy elhatárolódunk Zágráb Nándortól, valamint minden olyan szigettől, amely az ő befolyása alatt áll. A Tisza-szigetek nevében sem politikai felhatalmazást, sem támogatást a részünkről nem kaptak

– írták, hozzátéve, az alábbi szigetek határolódtak el:

Két Torony Tisza Sziget Abony,

Kossuth-erkély Tisza Sziget Cegléd,

Bástya Tisza Sziget Nagykőrös,

Alföld Jövője Ifjúsági Tisza Sziget.

Néhány nappal ezelőtt pedig egy ehhez kísértetiesen hasonló ügy is nyilvánosságra került, ugyanis kizártak a Tiszából egy korábbi szigetalapítót és kapcsolattartót. A férfinak azért kellett távoznia, mert

nem volt hajlandó támogatni egy kirekesztő, másokat lejárató és megfélemlítő módszerekkel politizáló belső csoportot.

A politikai közösségből eltávolított aktivista nyilvános nyilatkozatban indokolta döntését, és súlyos állításokat fogalmazott meg a mozgalom belső működéséről, valamint az adományok kezeléséről is.