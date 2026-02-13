Több vármegyében is eltűnt a Tisza Párt

A korábbiaknál is rosszabb állapotban van a kampány kezdetekor Magyar Péter hátországa, ez derült ki a lapunkhoz eljutott legfrissebb információkból. Egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátorunk szerint a belső feszültségek eredményeként több vármegyében is felszámolták magukat a Tisza-szigetek.

Fotó: Mirkó István

A forrás szerint a belső konfliktusok odáig fajultak, hogy több vármegyében is felszámolták magukat a párthoz kötődő Tisza-szigetek, ami komoly szervezeti gyengülést jelezhet a választási felkészülés hajrájában. Az informátor úgy fogalmazott: az elmúlt hónapokban egyre élesebbé váltak az ellentétek a központi irányítás és a helyi közösségek között. Több szervező sérelmezte, hogy a döntésekbe nincs valódi beleszólása, miközben a felelősség jelentős része rájuk hárul.

A konfliktusok hátterében személyi viták, stratégiai nézetkülönbségek és a források elosztásával kapcsolatos feszültségek is állhatnak.

Lapunk információi szerint a Tisza-szigetek – amelyek eredetileg a párt helyi közösségi bázisát és mozgósítási hálózatát voltak hivatottak erősíteni – több térségben gyakorlatilag megszűntek működni.

Van, ahol formálisan még léteznek, de érdemi tevékenységet már nem végeznek, máshol teljesen feloszlott a közösség

– állította forrásunk.

A belső bizonytalanság a kampányra is rányomhatja bélyegét. Informátorunk szerint az aktivisták egy része elbizonytalanodott, többen pedig kivárnak, mielőtt újra aktív szerepet vállalnának.

Úgy tudjuk, a párt vezetésében a probléma megoldására az a válasz született, hogy a megmaradt aktivistákat mindenhol egy csoportba igyekeznek terelni, és a Tisza-szigetek figyelmen kívül hagyásával a párt elnökségének munkatársai közvetlenül instruálják őket különböző Signal-csoportokon keresztül.

A megoldás adott, ugyanakkor azon már nem lehet változtatni, hogy Békés, Nógrád, Vas, és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében sikerült az aktivistáink 80 százalékát elijeszteni ezzel a folyamatos feszültségkeltéssel

– jelentette ki az informátor.

Mint ahogyan azt korábban megírtuk, az utóbbi időben egyre több Tisza-sziget szűnt meg szerte az országban. Ezeknek az eseteknek a hátterében is az aktivisták és a Magyar Péterék közti feszültség húzódott meg.