tisza - szigetekvármegyetiszatisza pártmagyar péter

Több vármegyében is eltűnt a Tisza Párt

Lapunk információi szerint több, a választás szempontjából kulcsfontosságú vármegyében is felmorzsolódott a Tisza Párt hátországa.

Munkatársunktól
2026. 02. 13. 7:50
Fotó: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A korábbiaknál is rosszabb állapotban van a kampány kezdetekor Magyar Péter hátországa, ez derült ki a lapunkhoz eljutott legfrissebb információkból. Egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátorunk szerint a belső feszültségek eredményeként több vármegyében is felszámolták magukat a Tisza-szigetek. 

20251023 Budapest Nemzeti Menet Fotó: Máté Krisztián MK MW Bulvár Képen: Magyar Péter a Tisza párt elnöke
Fotó: Mirkó István

A forrás szerint a belső konfliktusok odáig fajultak, hogy több vármegyében is felszámolták magukat a párthoz kötődő Tisza-szigetek, ami komoly szervezeti gyengülést jelezhet a választási felkészülés hajrájában. Az informátor úgy fogalmazott: az elmúlt hónapokban egyre élesebbé váltak az ellentétek a központi irányítás és a helyi közösségek között. Több szervező sérelmezte, hogy a döntésekbe nincs valódi beleszólása, miközben a felelősség jelentős része rájuk hárul. 

A konfliktusok hátterében személyi viták, stratégiai nézetkülönbségek és a források elosztásával kapcsolatos feszültségek is állhatnak.

Lapunk információi szerint a Tisza-szigetek – amelyek eredetileg a párt helyi közösségi bázisát és mozgósítási hálózatát voltak hivatottak erősíteni – több térségben gyakorlatilag megszűntek működni.

Van, ahol formálisan még léteznek, de érdemi tevékenységet már nem végeznek, máshol teljesen feloszlott a közösség

 – állította forrásunk. 

A belső bizonytalanság a kampányra is rányomhatja bélyegét. Informátorunk szerint az aktivisták egy része elbizonytalanodott, többen pedig kivárnak, mielőtt újra aktív szerepet vállalnának. 

Úgy tudjuk, a párt vezetésében a probléma megoldására az a válasz született, hogy a megmaradt aktivistákat mindenhol egy csoportba igyekeznek terelni, és a Tisza-szigetek figyelmen kívül hagyásával a párt elnökségének munkatársai közvetlenül instruálják őket különböző Signal-csoportokon keresztül. 

A megoldás adott, ugyanakkor azon már nem lehet változtatni, hogy Békés, Nógrád, Vas, és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében sikerült az aktivistáink 80 százalékát elijeszteni ezzel a folyamatos feszültségkeltéssel

– jelentette ki az informátor. 

Mint ahogyan azt korábban megírtuk, az utóbbi időben egyre több Tisza-sziget szűnt meg szerte az országban. Ezeknek az eseteknek a hátterében is az aktivisták és a Magyar Péterék közti feszültség húzódott meg.

A Tisza mindeközben olyannyira titkolni akarja a hátországa romos állapotát, hogy nemrég felszámolták a párt egyetlen, mindenki számára elérhető, a Tisza-szigeteket számon tartó weboldalt is.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Csudai Sándor)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Czopf Áron
idezojelekkatolikus

A Gretchen-kérdés

Czopf Áron avatarja

A német új jobboldal berkeiben legutóbb Frank Lisson támasztotta fel a Gretchen-kérdést, mivel aggasztónak tartja azt a tendenciát, hogy a mozgalom fiatal tagjai közül egyre többen „menekülnek a katolicizmusba”.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu