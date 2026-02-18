Újra megszóltalt Magyar Péter drogbotrányának szemtanúja: fehér por volt az asztalon, ami valahogy bekerült a hálószobába

Egy, az ominózus, és nagy port kavaró éjszakán résztvevőként jelenlévő tanút szólaltatott meg az Index. A lap telefonon érte el a személyt, aki a Blikknek azt állította, hogy a társaság tagja volt az ominózus estén.

Fotó: Képernyőfotó

Az állítólagos szemtanú felidézte:

A Lock nevű szórakozóhelyen voltunk, ahol megismerkedtem egy ukrán lánnyal, aki Evelin barátnője volt. Iszogattunk, elvoltunk, utána Péter ötlete volt, hogy menjünk valahova afterozni. A Piaf nevű helyet dobta fel, de mondtuk neki, hogy az már régóta nincs.

A tanú elmondása szerint végül egy házibuliba mentek, ahova Péter testőre vagy sofőrje vitte a társaságot. „Ott volt Péter egyik ismerőse. Én az ukrán lánnyal beszélgettem angolul, később vele hagytam el a lakást. Jó barátnők Evelinnel, de úgy tudom, hogy Pétert is ismerte régebbről. A többit már a Blikknek is elmondtam, valamilyen fehér por volt az asztalon, amihez én nem nyúltam, és nem is láttam olyat, hogy valaki hozzányúlt volna. Végül valahogy bekerült a hálószobába”.

Mint ismert, nemrég furcsa beismerő videót tett közzé Magyar Péter, amelyben bevallotta, hogy két éve járt egy olyan lakásban, ahol orgia folyt és kábítószert is fogyasztottak, de a Tisza Párt vezetője azt állította, ő egyikben sem vett részt.

Mindez egyébként az elhíresült „ötkertes botrányt” követően történt, ami után Magyar Péter még a telefonját is ellopta valakinek. A Tisza vezére az akkori botrány után arról beszélt, hogy ő nem ilyen valójában, és azt mondta, hogy többet nem fordul vele elő ilyen.

2024 nyarán Magyar Péterről készült egy olyan felvétel, amelyen az Ötkert belvárosi szórakozóhely biztonsági őrei a nyakánál fogva viszik ki. Később kiderült, hogy több vendéggel is összetűzésbe került a lokálban.

Készült olyan videó is róla, amelyen tinédzser lányok lába között csúszik-mászik, táncol velük, és készültek olyan felvételek is, amelyeket a politikus is észlelt és nehezményezett.

A felvételeket készítő személy később azt mesélte, hogy Magyar Péter megütötte őt, és a telefonját is elvette, majd a Dunába dobta. Az eset után a rendőrség garázdaság és rongálás gyanújával indított eljárást, amelyet később a Központi Nyomozó Főügyészség vett át, mivel Magyar Pétert európai parlamenti képviselőként mentelmi jog védi. A Legfőbb Ügyészség 2024 októberében hivatalosan kérte az Európai Parlamenttől a mentelmi jog felfüggesztését a nyomozás folytatásához. Az eljárás azonban feltűnően elhúzódott, végül az EP 2025 októberében arról határozott, hogy nem függesztik fel Magyar Péter mentelmi jogát.