Teljes útzár az M4-esen: három jármű ütközött Ceglédnél

Baleset miatt lezárták az M4-es autóutat Szolnok irányába Ceglédnél, a 70-es kilométernél – közölte az Útinform szerdán késő este a honlapján.

Illusztráció Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

A tájékoztatás szerint a forgalmat a 68-as jelű Cegléd pihenőhelynél található csomópontban kiterelik. A katasztrófavédelem arról számolt be, hogy

utoléréses baleset történt, két furgon és egy személykocsi hajtott egymásba.

A burkolatra jelentős mennyiségű törmelék került.