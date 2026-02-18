Teljes útzár az M4-esen: három jármű ütközött Ceglédnél

Baleset miatt lezárták az M4-es autóutat Szolnok irányába Ceglédnél, a 70-es kilométernél – közölte az Útinform szerdán késő este a honlapján.
A tájékoztatás szerint a forgalmat a 68-as jelű Cegléd pihenőhelynél található csomópontban kiterelik. A katasztrófavédelem arról számolt be, hogy
utoléréses baleset történt, két furgon és egy személykocsi hajtott egymásba.
A burkolatra jelentős mennyiségű törmelék került.
