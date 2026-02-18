forgalomceglédutoléréses balesetszolnok

Teljes útzár az M4-esen: három jármű ütközött Ceglédnél

Utoléréses baleset miatt lezárták az M4-es autóutat Szolnok felé Ceglédnél: két furgon és egy személyautó ütközött össze, a pályát törmelék borítja.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 22:37
Illusztráció Fotó: Jozsef Dotzi Forrás: Shutterstock
Baleset miatt lezárták az M4-es autóutat Szolnok irányába Ceglédnél, a 70-es kilométernél – közölte az Útinform szerdán késő este a honlapján.

Budapest, Hungary - 03.29.2024 - Hungarian police car
Illusztráció Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

A tájékoztatás szerint a forgalmat a 68-as jelű Cegléd pihenőhelynél található csomópontban kiterelik. A katasztrófavédelem arról számolt be, hogy 

utoléréses baleset történt, két furgon és egy személykocsi hajtott egymásba.

 A burkolatra jelentős mennyiségű törmelék került.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


