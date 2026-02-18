Jön az AI-korszak: munkahelyeket vesz el vagy új világot nyit a dolgozóknak?

Milyen hatással lehet a mesterséges intelligencia a munka világára: kiveszi-e az emberek kezéből a munkákat, vagy inkább átalakítja azokat – vetette fel a kérdést a Feol.

Fotó: Antonio Marca / Shutterstock

A szakértők szerint az AI nem elvenni fogja az állásokat, hanem átrendezi a munkaerőpiacot, automatizálva bizonyos feladatokat, miközben új, technológiai fókuszú munkaköröket is teremthet.

A leginkább veszélyeztetett területek közé az adminisztratív, adatfeldolgozó és egyszerű repetitív munkák tartoznak, míg azok a munkák maradnak stabilabbak, amelyek emberi döntéshozatalt, kreativitást vagy érzelmi intelligenciát igényelnek.

A mesterséges intelligenciáról további érdekességeket ITT olvashat.