mesterséges intelligenciamunkavilág

Jön az AI-korszak: munkahelyeket vesz el vagy új világot nyit a dolgozóknak?

Robbanásszerűen terjed a mesterséges intelligencia, és egyre több munkát vesz át az emberektől – de a szakértők szerint legalább annyit teremthet is.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 22:17
Illusztráció Fotó: Teerachai Jampanak Forrás: Shutterstock
Milyen hatással lehet a mesterséges intelligencia a munka világára: kiveszi-e az emberek kezéből a munkákat, vagy inkább átalakítja azokat – vetette fel a kérdést a Feol. 

Smartphone with artificial intelligence chip and FREE text on screen, symbolizing free access, innovation and massive use of AI applications in mobile technology.
Fotó: Antonio Marca / Shutterstock

A szakértők szerint az AI nem elvenni fogja az állásokat, hanem átrendezi a munkaerőpiacot, automatizálva bizonyos feladatokat, miközben új, technológiai fókuszú munkaköröket is teremthet. 

A leginkább veszélyeztetett területek közé az adminisztratív, adatfeldolgozó és egyszerű repetitív munkák tartoznak, míg azok a munkák maradnak stabilabbak, amelyek emberi döntéshozatalt, kreativitást vagy érzelmi intelligenciát igényelnek.

A mesterséges intelligenciáról további érdekességeket ITT olvashat. 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

