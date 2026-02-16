Miért lehet egy új szorongás az év népbetegsége?

A világ túl gyorsan változik, folyamatosan áttervezik körülöttünk a rendszereket, amelyekben élünk, és sokan nem érzik, hogy konzultálnának velük, vagy akár felkészültek lehetnének az egyre inkább a mesterséges intelligenciába (MI) merülő új életre.

Grant Blashki, a Melbourne-i Egyetem docensének elemzése szerint az emberek mindinkább aggódnak a mesterséges intelligencia inváziószerű térnyerése, különösen a munkahelyek elvesztése és az emberi kapcsolatok kiüresedése, elszemélytelenedése miatt.

Mikor veszi el a munkámat a gép?

A mesterséges intelligencia egyre inkább képes olyan feladatok elvégzésére, amelyek korábban az emberi elme kizárólagos privilégiumai voltak – idetartozik a kreatív szövegírás, a komplex adatanalízis, a szoftverfejlesztés, a stratégiai összefoglalók készítése vagy a kifinomult ügyfélkezelés – Blashki megjegyzése szerint már a grillsütésben is hatékonyan segít a digitális agy.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) becslése szerint a mesterséges intelligencia világszerte a munkahelyek közel negyven százalékát fogja alapjaiban átalakítani, és leginkább a fejlett gazdaságok fehérgalléros rétegei lesznek kitéve ennek a nyomásnak.

A Világgazdasági Fórum 2025-ös jelentése tektonikus mozgásokat vetít előre 2030-ra, 170 millió új munkahely létrehozásáról és 92 millió ember elbocsátásáról, ami bár nettó növekedést jelent ugyan, de ez sem enyhíti az átmeneti korszak brutális pszichológiai terhét.

Különösen a pályakezdő fiatalok tartanak a lehetőségeik beszűkülésétől, de nagyjából mindenki, aki már hallott a témáról, kalkulálhatatlan méretű társadalmi felfordulásra számít.

Sokunknak a munka többet jelent, mint pusztán jövedelmet. Identitást, célt és társadalmi kapcsolatokat biztosít. A szorongás nem csupán a munkanélküliségtől való félelemből fakad, hanem a bizonytalanságról egy olyan világban, amelyet egyre inkább algoritmusok uralnak.

Fekete dobozok és a „Nagy Testvér” tekintete

Már látható, tapasztalható a mesterséges intelligencia rendszereinek növekvő szerepe a döntések meghozatalában. Nem egyszerűen az az aggodalom oka, hogy a mesterséges intelligencia rendszerei tévedhetnek. Sokan legalább ennyire azért aggódnak amiatt, hogy a döntések átláthatatlanok és megfellebbezhetetlenek – mintha egy fekete dobozban történnének.