Miért lehet egy új szorongás az év népbetegsége?

Egy friss felmérés szerint az embereknek idén világszerte új, egzisztenciális okuk támadt az aggódásra. A bizalmatlanság a technológia rohamléptékű fejlődésével párhuzamosan nő.

Bíró Zoltán István
2026. 02. 16. 14:28
Forrás: Nano Banana Pro
A világ túl gyorsan változik, folyamatosan áttervezik körülöttünk a rendszereket, amelyekben élünk, és sokan nem érzik, hogy konzultálnának velük, vagy akár felkészültek lehetnének az egyre inkább a mesterséges intelligenciába (MI) merülő új életre.

Grant Blashki, a Melbourne-i Egyetem docensének elemzése szerint az emberek mindinkább aggódnak a mesterséges intelligencia inváziószerű térnyerése, különösen a munkahelyek elvesztése és az emberi kapcsolatok kiüresedése, elszemélytelenedése miatt.

Mikor veszi el a munkámat a gép?

A mesterséges intelligencia egyre inkább képes olyan feladatok elvégzésére, amelyek korábban az emberi elme kizárólagos privilégiumai voltak – idetartozik a kreatív szövegírás, a komplex adatanalízis, a szoftverfejlesztés, a stratégiai összefoglalók készítése vagy a kifinomult ügyfélkezelés – Blashki megjegyzése szerint már a grillsütésben is hatékonyan segít a digitális agy.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) becslése szerint a mesterséges intelligencia világszerte a munkahelyek közel negyven százalékát fogja alapjaiban átalakítani, és leginkább a fejlett gazdaságok fehérgalléros rétegei lesznek kitéve ennek a nyomásnak.

A Világgazdasági Fórum 2025-ös jelentése tektonikus mozgásokat vetít előre 2030-ra, 170 millió új munkahely létrehozásáról és 92 millió ember elbocsátásáról, ami bár nettó növekedést jelent ugyan, de ez sem enyhíti az átmeneti korszak brutális pszichológiai terhét.

Különösen a pályakezdő fiatalok tartanak a lehetőségeik beszűkülésétől, de nagyjából mindenki, aki már hallott a témáról, kalkulálhatatlan méretű társadalmi felfordulásra számít.

Sokunknak a munka többet jelent, mint pusztán jövedelmet. Identitást, célt és társadalmi kapcsolatokat biztosít. A szorongás nem csupán a munkanélküliségtől való félelemből fakad, hanem a bizonytalanságról egy olyan világban, amelyet egyre inkább algoritmusok uralnak.

Fekete dobozok és a „Nagy Testvér” tekintete

Már látható, tapasztalható a mesterséges intelligencia rendszereinek növekvő szerepe a döntések meghozatalában. Nem egyszerűen az az aggodalom oka, hogy a mesterséges intelligencia rendszerei tévedhetnek. Sokan legalább ennyire azért aggódnak amiatt, hogy a döntések átláthatatlanok és megfellebbezhetetlenek – mintha egy fekete dobozban történnének.

Bár az OECD irányadó mesterséges intelligencia alapelvei hangsúlyozzák az emberi cselekvőképességet és felügyeletet, az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot a mesterségesintelligencia-rendszerek alapvető követelményeiként, a globális piaci trendek mégis azt sugallják, hogy a biztonsági fékek és etikai védőkorlátok gyakran fellazulnak, mivel a vállalatok és a nemzetek versenyezni kénytelenek a dominanciáért a mesterséges intelligenciapiacon.

A valóság vége: manipuláció ipari méretekben

A mesterséges intelligencia segítségével töredékére csökkent a nagyon realisztikus – de teljesen hamis – tartalmak előállításának költsége. Bár ezek időnként szórakoztatóak, egyre komolyabb, demokráciákat veszélyeztető fegyverré válnak, amikor hatásos képeket, hanganyagokat és videókat használnak az emberek döntéseinek befolyásolására.

A deep fake technológiát magas színvonalon alkalmazzák csalásra, személyes adatokkal való visszaélésre és félretájékoztatásra.

Az átverésekipari méretekben” zajlanak, és bárki, nem csak szakértők tudnak kiváló minőségű hamis tartalmat előállítani.

Kézzelfoghatóvá vált

Az ABC News arról számol be, hogy MI-generált mélyhamis hirdetések cukorbetegeket és orvosokat vernek át, csalók mesterséges intelligencia által generált „orvosi videókat” használnak káros táplálékkiegészítők és rossz egészségügyi tanácsok terjesztésére – ami közegészségügyi kockázatot jelent.

A Pew Research szerint sokan aggódnak az adatokkal való visszaélés, a személyes adatok felhasználása és a mesterségesintelligencia-rendszerekkel kapcsolatos adatvesztések miatt.

Ez a szorongás nem korlátozódik a kormányzati megfigyelésre; tükrözi a vállalati adatkezelési gyakorlatokkal, a profilalkotással, a célzott meggyőzéssel és az emberek és intézmények közötti információs aszimmetriával kapcsolatos aggodalmat is.

Az MI-ügynökök és az autonómia kockázatai

A legtöbb ember számára az inkább sci-fibe illő félelmek az MI kiszámíthatatlan viselkedéséről szóló, nagy horderejű történetek során kerülnek felszínre.

Friss példa erre a Moltbook-botrány, amiről mi is beszámoltunk. Ez a mesterséges intelligencia által működtetett ügynökök furcsa és nyugtalanító közösségi hálózataként lett pillanatok alatt ismert.

Sokféle magyarázat közepette annyi bizonyos: az MI közösségi oldalaként definiált oldalon a Reuters beszámolója szerint egy súlyos biztonsági rés miatt több millió érzékeny adat szivárgott ki, amely privát üzeneteket, több ezer e-mail-címet és több mint egymillió hitelesítő adatot hozott nyilvánosságra, alapvető irányítási és biztonsági hiányosságokra világítva rá.

A hatalom koncentrációja és a globális verseny

A szorongás másik forrása a mesterséges intelligencia képességeinek koncentrálódása néhány cég és ország kezében. Számosan aggódnak egy olyan jövő miatt, amelyben egymaroknyi technológiai óriás aránytalanul nagy hatalommal és vagyonnal rendelkezik.

Az OECD fogalmazása szerint a generatív mesterségesintelligencia-piacok a „győztes mindent visz” dinamikát mutatják, potenciálisan növelve az egyenlőtlenséget.

Az emberek jogosan kérdezik meg, hogy kinek hasznos ez? Ki viseli a kockázatot? Hogyan biztosítható az elszámoltathatóság?

Az UNESCO arra figyelmeztet, hogy az MI fejlődése fényévekkel megelőzi az intézmények felkészültségét, ami aggodalmakat vet fel az adatvédelemmel, az egyenlőséggel és az oktatás hosszú távú jövőjével kapcsolatban.

Sokan nyugtalanítónak tartják, hogy a mesterséges intelligencia csökkenti az emberi interakciót, gyengíti a társadalmi kapcsolatokat, ahogy a chatbotok felválthatják a valódi emberi kapcsolatokat. Mindez leértékelheti az emberi készségeket és kreativitást, még akkor is, ha szembeszökő előnyei is vannak az új technológiáknak.

Blashki professzor javaslatai a szorongás csökkentésére

1. Nevezzük meg az aggodalmat. A „mesterséges intelligencia” túl tág fogalom. Aggódunk a munkánk, a félretájékoztatás, a magánéletünk, az oktatás vagy az emberi felügyelet nélküli döntéshozatal miatt?

2. Tisztítsuk meg „információs étrendünket”. A szorongást gyakran inkább a címsorok, mint a bizonyítékok okozzák. Ne olvassunk szenzációhajhász tudósításokat, legyünk óvatosak a vírusként terjedő hírekkel, és kevés, de megbízható forrásra támaszkodjunk.

3. Váltsunk passzivitásból cselekvő részvételre! Nem kell műszaki beállítottságúnak lennünk, de meg kell értenünk, hogyan használják az MI-t bennünket érintő területeken – hol segít, hol vall kudarcot, és hogyan kell ellenőrizni.

4. Igényeljük a védőkorlátokat. A szorongás tovább fokozódik, ha nem egyértelmű az elszámoltathatóság. Kérdezzük meg, ki a felelős a mesterséges intelligencia használatáért, hogyan kezelik a hibákat, és milyen biztosítékok vannak. Támogassuk az átláthatóságra, a biztonságra és a méltányosságra összpontosító szabályozást – úgy a munkahelyünkön, mint otthon.

Sajnos mindezek miatt nem irracionális érzés ma a szorongás. A munkánkkal, az oktatásunkkal, a kapcsolatainkkal és az identitásunkkal összefüggő gyors változásokat tükrözi.

Sem a tagadás, sem a pánik nem segít. A cselekvő részvétel, a megértés és a közös felelősségvállalás viszont igen – vallja Blashki.

