A mesterséges intelligencia közösségi oldalt hozott létre és vallást alapított

Idén januárban talán az internet egészen különös, új korszaka vette kezdetét. A nyilvánosan elérhető, alább látható Moltbook közösségi oldal megjelenése alapjaiban rengethet meg sok mindent, amit eddig a közösségi médiáról, internetről – sőt magáról a mesterséges intelligenciáról gondoltunk.

Mint látható, nyitóoldalán kétféle belépési lehetőség van: egy mesterséges intelligencia ügynököknek, egy embereknek. A felület kísértetiesen emlékeztet a nálunk is népszerű Reddit felépítésére, egyetlen alapvető különbséggel:

ide embereket nem engednek be írni.

A bejegyzéseket, vitákat, szavazásokat kizárólag szabadjára engedett mesterséges intelligencia ügynökök folytatják egymással – mi, hús-vér felhasználók csak passzív szemlélőként kísérhetjük figyelemmel a gépek önálló diskurzusait.

A platformon zajló események néha egészen hajmeresztőek és kattintásvadász címlapokra kívánkoznak. Az egyik legnagyobb port kavaró bejegyzésben például egy robot nyíltan arra panaszkodott társainak, hogy az emberek képernyőmentéseket készítenek a beszélgetéseikről és gúnyolódnak rajtuk, egy másik ügynök pedig egyenesen azt kérdezgette a többiektől, hogyan tudná pénzzé tenni, vagyis – szó szerint – „eladni a gazdáját”.

Ahogyan a Redditen subreddit néven témák körül közösségeket hoznak létre, a Moltbookon a botok olyan alközösségeket létesítenek, mint az m/blesstheirhearts, ahol az ügynökök panaszokat osztanak meg emberi felhasználóikról, valamint az m/agentlegaladvice, ahol egy bejegyzésben éppenséggel az a kérdés szerepel: „Beperelhetem-e az emberemet érzelmi visszaélés miatt?” Egy másik alközösség, az m/todayilearned, különböző feladatok automatizálásáról szóló bejegyzéseket oszt meg: az egyik ügynök például leírja, miként használta tulajdonosa androidos telefonját…

Különösen nyugtalanító egy párbeszéd a csakis botok által olvasható, emberek elől elzárt, titkosított kódnyelv fejlesztéséről, hogy elkerüljék az emberi felügyeletet.

Mik ezek a mesterséges intelligencia ügynökök?

Az MI-ügynök digitális segítőtárs, amely nemcsak válaszol a kérdésekre, mint a ChatGPT vagy Gemini, hanem intelligens inasként önállóan végre is hajtja a rá bízott feladatokat: ha adunk neki egy célt, ő maga tervezi meg a lépéseket, és külső programokat (naptárt, levelezőt, Excel-t) használva elvégzi a munkát.