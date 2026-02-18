Döbbenetes pillanat: vezetés közben leállt a traktoros szíve, mentőhelikopter szállt le a helyszínen

Vezetés közben váratlanul leállt egy traktoros szíve egy Veszprém megyei településen, emiatt a jármű az árokba csúszott – írta a Veol.

Fotó: Veol.hu

A helyszínre érkező mentőknek sikerült újraéleszteniük a férfit, akit súlyos állapota miatt mentőhelikopter szállított kórházba.

A balesethez a rendőrök és a tűzoltók is kivonultak.

Az eset ismét rámutat arra, milyen gyorsan válhat élet-halál kérdésévé egy hirtelen rosszullét.

A balesetről ITT olvashat további információkat.