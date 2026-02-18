Horror Nyíregyházán: vérfagyasztó gyilkosság után az unokák maradtak a holttest mellett

Egy nyíregyházi férfi agyonverte élettársát a nyíregyházi Huszár-telepen; a gyilkosság után elmenekült, miközben a házban öt – közös – unokájuk maradt a holttesttel – írta a Szon.
A gyerekek csak közel egy nap múlva találták meg a nőt, és értesítették a hatóságokat.
A vádirat szerint a kapcsolatban rendszeres volt a bántalmazás, a nő korábban feljelentést is tett párja ellen.
A férfit már előállították, és zajlik ellene a bizonyítási eljárás a Nyíregyházi Törvényszéken.
A bűnténnyel kapcsolatban ITT olvashat további információkat.
