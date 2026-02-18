gyilkosságholttestkülönös kegyetlenség

Horror Nyíregyházán: vérfagyasztó gyilkosság után az unokák maradtak a holttest mellett

Különös kegyetlenséggel ölt meg egy nőt a Huszár-telepen egy férfi, majd elmenekült, a holttestet a házban hagyta.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 19:15
A vád szerint a férfi agyonverte az élettársát a Huszár-telepen Forrás: KM-archív
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy nyíregyházi férfi agyonverte élettársát a nyíregyházi Huszár-telepen; a gyilkosság után elmenekült, miközben a házban öt – közös – unokájuk maradt a holttesttel – írta a Szon.

Fotó: KM-archív 

A gyerekek csak közel egy nap múlva találták meg a nőt, és értesítették a hatóságokat. 

A vádirat szerint a kapcsolatban rendszeres volt a bántalmazás, a nő korábban feljelentést is tett párja ellen. 

A férfit már előállították, és zajlik ellene a bizonyítási eljárás a Nyíregyházi Törvényszéken.

A bűnténnyel kapcsolatban ITT olvashat további információkat.

Borítókép: A vád szerint a férfi agyonverte az élettársát a Huszár-telepen (Forrás: KM-archív)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekschmidt mária

Az elmúlt minimum két évtized legfontosabb írása

Bayer Zsolt avatarja

Kötelező olvasmány, és elsőként a németeknél kell(ene) kötelezővé tenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu