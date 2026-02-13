Tapasztalt politikust indít Nyíregyházán a Fidesz–KDNP

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 1. számú országgyűlési egyéni választókerületében a korábban bejelentett Polgári András visszalépett a jelöltségtől. A Fidesz helyi elnökségének egyhangú egyetértésével, valamint a választókerületi szervezet egyöntetű döntésével is megerősítve Halkóné Rudolf Évát, a Fidesz nyíregyházi szervezetének elnökét, helyi önkormányzati képviselőjét, a Fidesz–KDNP városi közgyűlési frakcióvezetőjét javasolták az országos választmánynak. A teljes egészében nyíregyházi városrészeket érintő választókerület jelöltje a választmány döntése után válhat véglegessé – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Fidesz nyíregyházi szervezete.

Halkóné Rudolf Éva, a Fidesz nyíregyházi szervezetének elnöke

Halkóné Rudolf Éva tizenöt éve aktív részese a helyi közéletnek. Civil pályafutását tekintve is köztiszteletben álló szakember, hiszen kezdetben vállalati jogászi tapasztalatot szerzett, majd harminc éven át vezetői beosztásokban dolgozott a felsőoktatásban a Nyíregyházi Egyetemen, valamint az igazgatási és humánpolitikai központ vezetőjeként. Legutóbb négy éven át az egyetem kancellárjaként sikeresen menedzselte a modellváltás folyamatát, melynek eredményeként az intézmény a legjobb beiskolázási számait produkálta, háromszoros növekedést fél évtized alatt.

Folyamatosan önkormányzati képviselő 2010 óta Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésében, öt éve a Fidesz–KDNP-frakció vezetője, évek óta a gazdasági és jogi bizottság elnöke.

Halkóné Rudolf Éva másfél évtizede elkötelezetten dolgozik a város tágabb közösségéért, tökéletesen tisztában van a város gazdasági folyamataival, intenzív fejlesztési programjával, valamint a szociális szférájával, kulturális és sportéletével egyaránt, régóta fontos szereplője, meghatározó alkotója Nyíregyháza jövőjének. Munkája elismeréseként 2024-ben a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki

– ismertette életútját a Fidesz.