Szűcs KornélVojvodinaklubváltás

Óriási fordulat: Marco Rossi kiválasztottja két osztályt ugorva éremért és válogatottságért küzdhet

Az angol harmadosztályban szereplő Plymouth-ból a szerb élvonalbeli FK Vojvodinához szerződött az egyszeres magyar válogatott labdarúgó, Szűcs Kornél. A 190 centiméter magas belső védő Újvidéken újra felépítheti magát, a még csak 24 éves játékos a harmadik helyen álló új csapatával éremért küzdhet. Szűcs Kornél decembertől háttérbe szorult angol klubjában, ha ismét rendszeresen játszik, esélye lehet arra, hogy visszakerüljön a Marco Rossi vezette magyar labdarúgó-válogatott keretébe.

P.Fülöp Gábor
2026. 02. 13. 18:17
Szűcs Kornél távol került a válogatottól, Újvidéken új esélyt kap Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztőség
A 24 éves védő leigazolását pénteken jelentette be a honlapján az élvonalbeli szerb bajnokságban jelenleg harmadik helyen álló klub. A cikk címében szabad fordításban a „Vojvodina új bástyájaként” aposztrofálják Szűcs Kornélt, akivel kapcsolatban kiemelik, hogy Diósgyőrben kezdte a pályafutását, majd a Kazincbarcika és a Kecskemét játékosa volt, és 2024 nyarán került a Plymouth-hoz. 

Szűcs Kornél
Szűcs Kornél (középen) tavaly még a Championshipben szerepelt, de a kiesés után fokozatosan háttérbe szorult a Plymouth-ban Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A vajdasági egyesület azt nem közölte, hogy a magyar játékos mennyi időre kötelezte el magát. A mértékadó Transfermarkt szerint 2029 nyaráig írt alá a magyar hátvéd, akinek a játékjoga mintegy 500 ezer eurót (190 millió forintot) ér. 

Hasonló összeget fizetett az akkor másodosztályú Plymouth a Kecskemétnek, amely előtte ingyen szerezte meg Miskolcról… 

Szűcs Kornél bemutatkozó videójában már a piros-fehérek mezében feszítve dekázgat egy kicsit, és bevonul az üres, egyébként közel 15 ezer néző befogadására alkalmas Karadjordje stadionba.  

Szűcs Kornél búcsúzkodik

A még mindig csak 24 esztendős labdarúgó a jelek szerint nem haraggal vált el angliai klubjától. 

– Szeretném megköszönni mindenkinek ezt az elmúlt időszakot, a vezetőségnek, a klubnál dolgozóknak, a csapattársaimnak, az edzőimnek, a stábnak és nem utolsósorban a szurkolóknak, a Zöld Hadseregnek! 

Az első perctől kezdve otthon éreztem magam Plymouth-ban, és ez az, ami igazán fog hiányozni. Akárhogy is, a karrierem most új fejezetet vesz, szóval ez az én búcsúm!

Mindenkinek további sikereket kívánok! – búcsúzkodott meghatódottan a közösségi oldalán Szűcs Kornél, aki tétmérkőzésen 64-szer viselte a Plymouth Argyle mezét, Wayne Rooney is edzette, s úgy játszott az idényben összesen 25 mérkőzésen, hogy decembertől háttérbe szorult, időnként becserélték. 

A DVTK-nevelésű labdarúgó végigjárta a ranglétrát a borsodi klubnál és a magyar utánpótlás-válogatottaknál. A felnőtt nemzeti együttesben is átesett a tűzkeresztségen, Marco Rossi három percre becserélte 2024 őszén, amikor Magyarország Szoboszlai Dominik duplájával 2-0-re nyert Bosznia-Hercegovinában Nemzetek Ligája-mérkőzésen. A sorozatban még háromszor szerepelt a meccskeretben. Tavaly távol került a válogatottságtól, de Újvidéken (Novi Sad) újra felépítheti magát és játékba lendülhet.

