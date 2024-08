Angliába igazolt a magyar futballista, Rooney szavait kell lesnie

Wayne Rooney az elmúlt hónapokban többször is kapcsolatba került a magyarokkal. A neves, már visszavonult futballista még júniusban hazánkban járt. Na nem azért, hogy akkor már a Plymouth vezetőedzőjeként új futballisták után nézzen, hanem apaként tűnt fel Szombathelyen, második fiát, a Manchester United U11-es csapatában játszó Klayt kísérte el Magyarországra.

Szűcs Kornél Angliában folytatja Rooney kezei alatt Fotó: MTI/Bús Csaba

Lesz magyar játékosa Rooney csapatának

Azóta Rooney gárdáját valóban összeboronálták egy magyar játékossal, Ádám Martinnal is, de a „viking” támadó nem az angol másodosztályban, hanem a görög élvonalban, az Aszterasz Tripolisz együttesénél kötött ki. Ám a Plymouth sem marad magyar labdarúgó nélkül, az NB I-ben szereplő Kecskemét a honlapján jelentette be, hogy védője, Szűcs Kornél Angliába igazolt.

A 22 éves játékos mindössze egy idényt töltött el a lila-fehéreknél, miután tavaly nyáron otthagyta a Diósgyőrt. De alapembernek számított Kecskeméten, 35 tétmérkőzésen öltötte magára a dél-alföldiek mezét. Most klubrekordot jelentő összegért vált klubot.

– Ahogy azt mindig is vallottuk, a mi célunk az, hogy a magyar tehetségeket megtaláljuk, felépítsük, majd mindannyiunk közös megelégedésére idővel magasabb szintre segítsük, ezzel is értéket teremtve a kecskeméti és a magyar futball számára – világított rá Tóth Ákos. Fontos természetesen, hogy eljöjjön a megfelelő ideje annak, hogy szakmailag és anyagilag is visszautasíthatatlan ajánlat érkezzen minden fél számára. Ez most megtörtént. Szűcs Kornél nem az első, és reméljük, hogy nem is az utolsó lesz a sorban, aki a KTE-ből indulva jutott el egy nívós külföldi bajnokságba. A Championship rengeteg élvonalbeli ligát is fényévekkel előz meg lehetőségeit tekintve, nem véletlen hívják a világ legerősebb másodosztályú bajnokságának, mely egyben a Premier League előszobája is. Nem sok játékosnak adatott meg, hogy az NB I-ből oda tudjon igazolni, éppen ezért is különösen nagy szó ez a klubváltás nemcsak a KTE, hanem az egész magyar futball számára. Kornél egy rendkívül tehetséges, fejlődni képes és akaró labdarúgó, akiről emberileg is csak a legjobbakat mondhatom el – tette hozzá a Kecskemét sportigazgatója, aki szerint Szűcs még sokra viheti.

Szűcs Kornél Halmosi Péter, Tímár Krisztián, Buzsáky Ákos és Sándor György után a Plymouth ötödik magyar játékosa lesz. A fiatal védő egyik szeme sír, de a másik nagyon nevet.

– Szavakkal leírhatatlan, hogy mi van bennem most. Az egyik oldalról hatalmas büszkeséget érzek, a másikról ott van bennem az is, hogy egy pici űrt hagyok magam után Kecskeméten. Úgy sikerült ez az egy év, ahogy azt elterveztem, de amikor megjöttem, nem gondoltam volna, hogy egy idény után már búcsúzkodni fogok. Minden Kecskeméten töltött perc egy élmény volt, a csapatra, a klubra, a kecskeméti emberekre és a városra is mindig nagyon jó szívvel fogok visszagondolni. Pályafutásom legjobb döntése volt, hogy a KTE-t választottam tavaly nyáron, büszke és boldog vagyok, hogy ebbe a kitűnő közegbe be tudtam illeszkedni, nagyon hiányozni fog mindenki. Izgatottan várom természetesen az új kihívást is, hogy elkezdjem az edzéseket, megismerjem az új csapattársaimat, edzőimet, illetve megtapasztaljam a Championship légkörét – idézte a klub honlapja a búcsúzó játékost.

Tímár utódját látják benne

Már a Plymouth-nál is üdvözölték Szűcs Kornélt. Az X-bejegyzés alatt néhány szurkoló megjegyezte, nem hallott még a játékosról, de a többség örömmel fogadta az érkezőt. Olyanok is vannak, akik egyenesen Tímár Krisztiánt látják benne, aki korábban 91 mérkőzésen lépett pályára az angol csapat színeiben.