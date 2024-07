Eldőlt Ádám Martin sorsa, a család is örülhet a választásának

Napok óta sejteni lehetett, de végül vasárnap kora délután vált biztossá: Ádám Martin, a huszonötszörös magyar válogatott csatár a görög élvonalban középcsapatnak számító Aszterasz Tripoliszban folytatja a pályafutását. A 29 éves futballista a dél-koreai Ulszan HD-től távozott az Európa-bajnokság után, és két évet töltött el a mostanaig Ulszan Hyundainak hívott klubnál. A kontinenstorna egyik legfelkapottabb figurája volt a viking kinézete miatt, és amikor kiderült, elhagyja eddig csapatát, élénk lett körülötte az érdeklődés. Angol, ciprusi és kínai ajánlatokról lehetett olvasni, de a legerősebbnek a görög vonal tűnt, és ez is jött be.

Fotó: Mirkó István

Az Aszterasz Tripolisz vasárnap kora délután a hivatalos honlapján jelentette be, hogy 2026 június 30-ig szóló érvényes szerződést kötött Ádám Martinnal. A hír már csak azért sem okozhatott nagy meglepetést, mert a magyar futballista szombaton megjelent új csapata felkészülési mérkőzésén, azt pedig senki sem hihette, hogy csak úgy, véletlenül arra járt. A hírek szerint egyébként aznapra tervezték a bemutatását, de az egész világot érintő informatikai leállás miatt az ő repülőgépe is órákat késett. A Nemzeti Sportnak nyilatkozva a játékos menedzsere, Papp Gábor elárulta, hogy a több játékperc érdekében döntöttek a váltás mellett, de fontos szempont volt az is, hogy a család élete is könnyebbé válik az Európába történő visszaköltözéssel, mert az utóbbi fél évben a futballista és szerettei sem voltak boldogok Dél-Koreában. Nyolc klub tett írásos ajánlatot Ádám Martinért, ezek közül döntött az Aszterasz Tripolisz mellett.

Ádám Martinon van a sor

– Nagyon örülök ennek az új perspektívának a karrieremben. Készen állok a rengeteg munkára és odaadásra, hogy segítsem a csapatot. Köszönöm a bizalmat, a fogadtatást. Most rajtam a sor, hogy visszaadjam ezt, és együtt érjük el céljainkat. Nagyon fontosnak tartom, hogy egy olyan Európa-bajnokság után jöttem az Aszteraszhoz, amelyen én is részt vettem hazám válogatottjával, és amelyen hihetetlen élményeket és teljesítményeket szereztem. Az Eb csodálatos pillanat volt számomra, mint minden labdarúgó számára, és határozottan a sport ünnepe volt. Továbbra is dolgozni és fejlődni szeretnék, mert nagy ambícióim vannak, akárcsak az Aszterasznak

– idézte új klubja honlapja a 2026-ig aláíró Ádám Martint.