Egymillió lájk: Ádám Martin veri a legnagyobb sztárokat

Vélhetően nem ilyen világhírnévre vágyott a dél-koreai Ulszan csatára, hiszen nem a mémek, hanem a góljai miatt szeretett volna az érdeklődés középpontjába kerülni. Noha mindhárom magyar csoportmeccsen szóhoz jutott, és egyik találkozón sem kellett szégyenkeznie a teljesítménye miatt, mégis a fizimiskájával és robusztus testalkatával irányította magára szurkolók figyelmét.

Ádám Martin a pályán is megállta a helyét az Európa-bajnokságon. Fotó: Mirkó István

És hogy mit jelent ez a semmiből jött népszerűség a számok nyelvén?

6,6 millió megtekintés és egymillió lájk

Nos, csupa jó hírt Ádám számára, akinek Instagram oldalát 29 ezren követték a kontinensviadal kezdetén, és ez a szám a csoportmeccsek végére 69 ezerre nőtt. Persze a közösségi médiában nem ez volt a legnagyobb dobása Ádámnak, ugyanis az Eb második napján a Transfermarkt szakportálon az ő nevére kerestek rá a legtöbben, Lionel Messit és Cristiano Ronaldót is megelőzte.

Az már csak hab a tortán, hogy a nemrég az Adidasszal szponzorációs szerződést kötő támadóról a sportszergyártó néhány napja közölt egy videót a TikTok-csatornáján, ami igencsak döbbenetes eredményt hozott: eddig nem kevesebben, mint 6,6 millióan nézték meg a rövidfilmet.

Már az első három nap alatt 6,3 millióan tekintették meg a felvételt a különösen a fiatalok körében népszerű felületen, és ami igazán meglepő, hogy a világ minden tájáról összesen egymillió lájkot kapott. Hogy ez mekkora szó? Nos, a korábban felvett José Mourinho-videót csak 27 ezren, az angol válogatott Trent Alexander-Arnoldot 263 ezren, a német csapat egyik motorját, Florian Wirtzet 60 ezren nézték meg. Az Eb alatt feltöltött videók közül csak a spanyol Lamine Yamalét látták többen ezen az oldalon (8.8 milliósan).

Érdekes módon a kontinensviadal alatt rengeteg amerikai és dél-amerikai felhasználó követte be a csatár profilját, de afrikai követői is vannak, és klubja, a dél-koreai Ulszan szurkolói miatt Ázsiában sem ismeretlen. Ha ezeket a számokat nézzük, nincs kizárva, hogy a népszerűség és a lájkjainak növekedése mellett rövidesen a bankszámlája is nőni fog a Forráskútról származó csatárnak. De vajon cél-e egyáltalán a közösségi média meghódítása?

Most még a pályán bizonyítson, ne a virtuális térben

– A lényeg, hogy csak olyan kezdeményezéshez adja a nevét, amivel tud azonosulni. Elképzelhető, hogy egyetlen márka lesz, amivel a jövőben beazonosítják, így ezt nagy gonddal választjuk majd meg. Ha végül egy sem, az is jobb, mint egy olyan, amit aztán később megbánunk. Továbbá azt sem szabad elfelejteni, hogy ő elsősorban futballista és a pályán szeretne bizonyítani, nem a virtuális térben – jelentette ki a játékos menedzsere, Papp Gábor.