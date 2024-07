Anglia, Kína, Görögország? Ide tart Ádám Martin

Ádám Martin az Európa-bajnokságon is közkedvelt figura volt, de azóta is nagy iránta az érdeklődés, már csak azért is, mert két év után elköszön, továbbáll Dél-Koreából, és az Ulszan Hyundaitól való távozása után az új csapatát keresi.

Angol lapok tudni vélték, hogy a harmincéves csatár az angol másodosztályban szereplő Plymouth-hoz ír alá, hazai pletykák szerint Ciprusra is hívták, illetve Kínából mesés ajánlatot kapott, ám Ádám a válogatott miatt inkább visszatérne az öreg kontinensre, de nem Debrecenbe, mint azt korábban állították (majd cáfolták).

Arról szóltak görög sajtóhírek, hogy a támadó az Aszterasz Tripoliszhoz tarthat, napokon belül megszülethet a megegyezés. Ráadásul nem Ádám lehet a görög klub egyetlen magyar játékosa, az Aszterasz ugyanis középső védőt keres, és az egyik kiszemelt az azeri Neftci Baku futballistája, Tamás Márk.

Szintén görög információk alapján Ádámot az élvonal egyik újonca, a Levadiakosz is szívesen leigazolná, amelynek már van egy magyar játékosa Gróf Dávid személyében.