Milák Kristóf nagyon is aktívan kommunikál, Hosszú Katinka levelére is reagált

Legutóbb 2023 őszén, lassan egy évvel ezelőtt adta az utolsó interjúit Milák Kristóf, amikor még egy-egy szponzoreseményen el lehetett kapni néhány rövid kérdésre. Aztán teljesen bezárkózott, és nemcsak a sajtónak nem nyilatkozott azóta, hanem a hivatalos Instagram-oldalán (swimilak) is csak továbbosztott vagy reklámposztjai voltak. Ott a legutóbbi önálló bejegyzése 2023 januárjából való, amikor megválasztották az Év sportolójának.

Milák Kristóf titokzatos Facebook-oldala aktív lett a párizsi olimpia alatt. Fotó: Csudai Sándor

Ennek fényében szemet szúrt, hogy a Facebookon aktívvá vált a párizsi olimpia alatt egy oldal, amely a Milák Kristóf nevet viseli, és múlt szerda óta már több mint tíz bejegyzést tett közzé a profilkép frissítésén kívül. Az első poszt Milák 200 pillangón elért ezüstérme után került ki, gratulált a legyőzőjének, Léon Marchand-nak, később a 200 háton aranyérmes Kós Hubertnek vagy éppen az olimpiai bajnok férfi-párbajtőrcsapatnak. Csupa kellemes téma, az igazán érdekes azonban az egyik hétfői bejegyzés, amely 15 óra 58 perckor jelent meg az oldalon.

Milák Kristóf, vagyis a nevét viselő oldal – kommentár nélkül – megosztotta Hosszú Katinka aznap közzétett nyílt levelét, amelyben a háromszoros olimpiai bajnok távozásra szólította fel az úszószövetség vezetőségét, amelynek a viselkedését alattomosnak és gerinctelennek nevezte.

Ennek a nyílt levélnek a megosztása már komoly állásfoglalásnak tűnhet, ezért még inkább fontos kérdéssé vált, hogy Milák Kristófnak valójában mennyi köze van ehhez az oldalhoz, illetve azokhoz a posztokhoz, amelyek megjelennek rajta.

Mit lehet tudni a Milák Kristóf nevű oldalról?

Az oldalt 2017. július 29-én hozták létre. Milák Kristóf nevét aznap ismerte meg az ország, akkor robbant be 17 évesen, a közvélemény előtt ismeretlenül a budapesti világbajnokságon, amelyen 100 pillangón ezüstérmet szerzett. Akkor kétségkívül időszerű lehetett Facebook-oldalt regisztrálni, de ezt megtehette más is Milák helyett. Rengeteg ismert embernek (és nem csak sportolóknak) léteznek kamuoldalai, amelyek sok esetben visszaélnek a nevükkel. Többek között a Facebook is ezért vezette be az úgynevezett ellenőrzött oldalakat, amelyeknél megjelenik egy pipa a név mellett, amiről tudni lehet, hogy az oldal hiteles. Ilyen pipa az érintett Milák-oldalnál nincsen.

Hosszú Katinka nyílt levelét megosztotta a Milák-oldal. Fotó: Facebook

Gyanús lehet az is, hogy 2017 óta az oldal meglehetősen inaktív volt, a jelenleg elérhető bejegyzések alapján az elmúlt egy hétben mutatja története legnagyobb aktivitását. Nem véletlen, hogy a párizsi olimpia ideje alatt lényegében megduplázódott az oldal követőinek a száma, amely a 16 ezerrel még mindig igen kevés Magyarország egyik legismertebb sportolójához mérten. A posztok ráadásul nincsenek összhangban és stílusukban sem hasonlítanak azokra, amelyek Milák jól ismert és hitelesnek tekinthető Instagram-oldalán láthatók.

Az emberek elhiszik, hogy az oldal Miláké

Mindennek ellenére az emberek láthatóan elhiszik, hogy a Facebook-oldal Milák Kristófé, erre utal a friss posztokra érkező több ezer lájk és még inkább a személyesen neki címzett gratuláló vagy éppen kéretlen tanácsot adó hozzászólások tömkelege.

A nyilvánosan elérhető átláthatósági adatok a közösségi oldalról. Fotó: Facebook

Milák korábbi menedzsmentjétől megtudtuk, hogy az egy-két éve véget ért együttműködésük idején az általuk használt Facebook-oldalát az ő munkatársaik és maga Kristóf is kezelte, tehát több adminisztrátora volt, és főként a szponzorok kiszolgálása volt a célja. Ilyen jellegű bejegyzések a jelenleg aktív oldalon egyáltalán nincsenek, Milák a támogatóit az Instagramon reklámozza.

Egy másik megbízhatónak tekinthető forrásból ugyanakkor úgy értesültünk, hogy az elmúlt napokban feltámadó és szélsebesen terjedő Facebook-oldal valóban Milák Kristófhoz kötődik, még ha személyesen nem is ő teszi közzé a bejegyzéseket, hanem van ebben egy segítője. Így pedig azért is érdemes figyelni rá, mert hosszú idő után ez lehet az első és egyetlen fórum, amelyen Milák valamilyen formában szól a követőihez. És természetesen annak is lehet jelentősége, hogy mit oszt meg rajta.