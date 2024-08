Ferencváros: Tisztelet van, feltartott kéz nincs

Egy nem éppen kedves, de régi ismerős, a dán FC Midtjylland ellen folytatja szereplését a Bajnokok Ligája idei selejtezőjében a Ferencváros. A harmadik fordulóban a tét a főtábla „előszobájának” számító rájátszáskör lesz. Mindkét együttes könnyedén vette az első akadályt, miután az FTC a walesi The New Saints csapatát verte meg Budapesten 5-0-ra, majd idegenben is 2-1-re, míg a Midtjylland az andorrai Santa Coloma vendégeként elért 3-0-s sikert követően hazai pályán 1-0-ra nyert. Azaz magabiztosan hozták a „kötelezőt”, hogy aztán egymás ellen próbálják kiharcolni a továbbjutást.

Traoré, Rommens és Zachariassen a dánok ellen is betalálhatna Fotó: fradi.hu

A Midtjylland és a Ferencváros sem számíthat olyan könnyed párharcra, mint amilyet a második fordulóban vívott. Ezt erősíti az is, hogy a két csapat értéke közel azonos, a dán bajnoké jelenleg 59,05 millió euró, míg a Fradié 56,68. A két klub 2017 nyarán már összecsapott egymással – akkor az Euró­pa-liga kvalifikációjában –, mindkét meccset a dánok nyerték, a budapestit 4-2-re, a hazait pedig 3-1-re. Nem véletlen, hogy a zöld-fehéreket igencsak fűti a visszavágás vágya.

– Mint minden ellenfelünket, a Mid­tjyllandot is tiszteljük az eddigi eredményei miatt – jelentette ki Pascal Jansen, a Fradi vezetőedzője. – Ma az lesz a legfontosabb, hogy a szurkolótáborunktól távol is olyan eredményt érjünk el, hogy maradjon esélyünk a továbbjutásra. A legnagyobb kihívás az lesz, hogy az igencsak intenzíven játszó ellenféllel szemben meg tudjuk tartani és meg tudjuk játszani a labdát. Jól kell gazdálkodnunk a helyzeteinkkel, hiszen vélhetően nem jutunk el sokszor a dán kapuig. Ezzel együtt az eddig tőlünk megszokott támadófocit szeretnénk játszani.

A holland szakember elmondta, tisztelik az ellenfelet, ahogy minden egyes csapatot, amely ellen pályára lépnek.

– Az első naptól kezdve mondom, hogy mi az én filozófiám, ennek szellemében készülünk nap, mint nap, ezt a felfogást pedig ezen a találkozón sem fogjuk feladni. Ha én készítem fel a csapatot, akkor mindegy, hogy az ellenfélnél 100 ezer eurót vagy 10 milliót ér valaki. Az igazság a pályán dől el – fogalmazott Pascal Jansen.

Varga Barnabás és Owusu Kwabena kikerült a keretből

A Ferencváros szurkolói örömmel olvasták korábban, hogy a csapat Midtjylland ellen készülő keretében nemcsak kilenc magyar fiatal, de az Európa-bajnokságon súlyos fejsérülést szenvedő Varga Barnabás is helyet kapott. Nos, az örömük sajnos korai volt, ugyanis Varga jelenleg még nincs olyan állapotban, hogy pályára lépjen, ráadásul a Kecskemét ellen megsérült Owusu Kwabena sem épült fel.

A sérültek helyére két támadó került. A Fradi vezetőedzője úgy döntött, hogy Fortune Bassey, illetve Edgar Szevikjan kap lehetőséget. Előbbi kölcsönből tért vissza, és az ausztriai edzőtáborozás alkalmával gólokkal bizonyította, kár lenne róla lemondani, míg Szevikjan előző idényben lőtt bombagóljaira mindenki szívesen emlékszik vissza.

A BL-selejtező rájátszásáért zajló küzdelem visszavágóját jövő kedden rendezik a Groupamában. A továbbjutó egyetlen párharc megnyerésére lesz a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájától - ez a Slovan Bratislava (szlovák)-Apoel Nicosia (ciprusi) csata győztese lesz -, míg a vesztes átkerül az Európa-liga utolsó selejtezőkörébe, ahol a feröeri Klaksvík és a bosnyák Borac Banja Luka egyike lesz a riválisa.