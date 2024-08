Ferencváros: a Slovanra vágyik mindenki a BL-ben, de a csapat lemoshatná az örök gyalázatot a Klaksvík ellen az Európa-ligában

Megtartották Nyonban a labdarúgó Bajnokok Ligája 2024–2025-ös kiírásának negyedik sorsolását, és a még érdekelt Ferencváros igazán nem panaszkodhat Fortunára. Ugyanis a Fradi ha a 3. selejtező körben túljut a dán Midtjyllanden, akkor a Slovan Bratislava–Apoel párharc győztesével találkozik a play off körben. Ez pedig azt jelentheti, hogy újra összejöhetne a zöld-fehérek összecsapása a szlovák bajnokkal, azaz a Ferencváros 2022 után megint megpróbálhatna revansot venni az 1992-es, szó szerint verésért, amit Pozsonyban a csapat és a szurkolók kaptak. Persze ehhez mind a Fradinak, mind pedig a Slovannak vennie kell az eléjük tornyosuló dán, illetve ciprusi akadályt.

Ugyanakkor az esetleges BL-kiesés is hozhat egy revansot, amire egyébként szinte minden fradista vágyik – persze nem azon az áron, hogy emiatt elmaradjon a vágyott Bajnokok Ligája-főtábla. Ha mégis az Európa-liga csoportkörért kellene a zöld-fehéreknek pályára lépniük, akkor éppen avval a feröeri csapattal kerülhetnek össze, aki tavaly a BL-selejtező első körében megalázó különbséggel ejtette ki a Ferencvárost. Azaz, létrejöhet az újabb KI Klaksvík–Ferencváros összecsapás, feltéve, ha a feröeriek túljutnak a bosnyák Borac Banja Lukán.

Jöjjön létre bármelyik párosítás, a Fradi mindkét esetben itthon kezdi meg a párharcot.

Megtartották Nyonban a Konferencialiga play off körének sorsolását is. Ha továbbjut a 3. körből, akkor – a most a ciprusi Omoniával játszó – Fehérvár az Osijek (horvát)–Zire (azeri), a montenegrói Mornar Bar ellen pályára lépő Paks a Mladá Boleslav (cseh)–Hapoel Beer Shava (izraeli), a Puskás Akadémia pedig az örmény Ararat ellenében léphet tovább, akkor az olasz Fiorentinával találkozna a 4. fordulóban.