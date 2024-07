BL-selejtező: Zachariassen megint betalált, vezet a Fradi – Kölcsönadták a zöld-fehérek Kenan Kodrót a török Gazentiepnek

Marquinhos kivételével a legerősebb csapatával állt fel a Ferencváros, ami egyértelműen arra utalt, hogy nagyon komolyan veszik a walesi bajnok elleni visszavágót, dacára annak, hogy ötgólos előnyt szereztek egy hete az Üllői úton. Az már nyílt titok, hogy a brazil szélsőért az orosz bajnokság elitklubjai állnak sorba, és a legutóbbi információk szerint a Fradi előző trénere, Dejan Sztankovics edzette Szpartak Moszkva lehet a befutó, amely hajlandó ötmillió eurót is kifizetni Marquinhosért. Hogy a leendő üzlet, vagy esetleg valamilyen sérülés miatt nem lép pályára az angliai Oswestryben található Park Hallban rendezett visszavágón a brazil, azt nem árulta el a zöld-fehérek mestere, mindenesetre a helyére az edzőtáborban igencsak jó formát mutató Kehindét állította.

Marquinhos el sem utazott a Fradival a visszavágóra Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

A találkozó nem kezdődött valami nagy iramban, de a Fradi többet birtokolta a labdát, ugyanakkor a zöld-fehérek túlságosan nem erőltették meg magukat. A játékosok figyeltek arra, hogy a műfüves pályán senki se sérüljön meg. A walesiek közül McManus kétszer is veszélyeztette Dibusz kapuját, ám a Fradi kapusának még védenie sem kellett ahhoz, hogy ne kerüljön a kapujába a labda. A pályán mezőnyjáték folyt, ám amikor Pesics kilépett középen, majd mellérúgta az ordító helyzetét, sokan a szívükhöz kaptak. Először azért, mert a szerb csatár kihagyta a ziccert, másodszor azért, mert kár volt izgulni, mert Pesics lesen kapta a labdát.

Kezdett éledezni a Ferencváros, ezúttal Zachariassen a budapesti meccsen triplázó Traorét ugratta ki mesterien a 30. percben, a csatár lefutotta a védőjét, majd amikor túl volt a nehezén, a kapu fölé bombázott. Hatalmas helyzet volt, és a meccs ezen szakaszában már látszott, a zöld-fehérek – ha száz százalékosan koncentrálnak – estében csak az volt a kérdés, vajon mikor veszik be a walesi bajnok kapuját. Ez pedig a 43. percben megtörtént, ugyanis Maigaa leshatáron ugratta ki az első meccsen is betaláló Zachariassent, aki a kifutó kapus felett gyönyörű mozdulattal emelte a labdát a kapuba.

Már sem Sztankovics, sem Kodro nincs a Fradiban, igaz, a csatár csak kölcsönbe került Törökországba Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

A szünetre is maradt érdekesség, ugyanis kiderült, hogy a télen a Fehérvártól megvett Kenan Kodrót a Ferencváros kölcsönadta a török Gazentiepnek. A szerződést már be is jelentette az előző szezonban a Süper Ligben 11. helyen végzett török klub elnöke, Memik Yilmaz. Egy biztos, sok sót nem evett meg a zöld-fehéreknél a bosnyák származású csatár.

Bajnokok Ligája-selejtező, 2. forduló, visszavágó

The New Saints – Ferencváros

Oswestry, 3000 néző, jv: D. Sylwestrzak (lengyel)

The New Saints: Roberts – Bodenham, Davies, Baker – Redmond, Brobbel, Williams, Holden, Daniels – Young, McManus.

Ferencváros: Dibusz – Makreckis, Cissé, Raul Gustavo, Ramirez – Maiga, Rommens – Zachariassen – Traoré, Pesics, Kehinde.