Visszatér Varga Barnabás, kilenc fiatal a Fradi BL-keretében

Igencsak meglepő keretet rakott össze Pascal Jansen, a Ferencváros holland vezetőedzője a csapat harmadik körös Bajnokok Ligája-selejtezőjére a dán Midtjylland ellen. A keretben nem az a meglepő, hogy nem találjuk benne a brazil szélső Marquinhos nevét – mint korábban megírtuk, már elköszönt az Üllői útiaktól –, sőt, nem is az ulloi129.hu információja szerint szintén a Szpartak Moszkvához tartó Myenti Abena hiánya tűnik pótolhatatlannak.

Pascal Jansen ezúttal már kilenc magyar fiatalnak szavazott bizalmat a Fradi BL-keretében Fotó: AFP/ANP/Ed van de Pol

Pascal Jansen korábban elmondta, nagyon számít a magyar fiatalokra, akiket fokozatosan szeretne beépíteni a csapatába. A walesi The New Saints ellen négyen kerültek be a keretbe, míg a kedden 19.15-kor idegenben pályára lépő csapatban már kilencen lehetnek ott a Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörének Midtjylland elleni első meccsén.

És ami talán a legjobb hír a szurkolóknak, hogy újra ott van a keretben az a Varga Barnabás, aki az Európa-bajnokságon az utolsó csoportmeccsen a skótok ellen súlyos fejsérülést szenvedett, eltört az arca, meg kellett műteni. Az elmúlt két szezon gólkirálya rehabilitációja jól sikerült, már az ausztriai edzőtáborban is edzett, és a Midtjylland ellen, ha szükség lesz rá, speciális maszkban már játszani is tud.

Megvan a Fradi kerete, amellyel szeretne túllépni dán ellenfelén Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

A Ferencváros kerete

Kapusok: Dibusz Dénes, Varga Ádám, Őri Levente, Radnóti Dániel

Védők: Botka Endre, Cebrail Makreckis, Kaján Norbert, Ibrahim Cissé, Raul Gustavo, Mats Knoester, Eldar Civic, Pászka Lóránd, Cristían Ramírez

Középpályások: Habib Maiga, Philippe Rommens, Mohammed Abu Fani, Mohamed Ali Ben Romdhane, Tóth Alex, Katona Bálint, Kady Borges, Kristoffer Zachariassen, Madarász Ádám, Manner Balázs, Lakatos Csongor

Támadók: Adama Traoré, Gruber Zsombor, Varga Barnabás, Alekszandar Pesics, Owusu Kwabena, Tosin Kehinde, Bagi Ádám