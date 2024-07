Már gólt is lőtt a Fradi Zorrója – Varga Barnabás maszkban is jól látja a kaput

„Lesz csináltatva egy maszk, és azzal tudok majd futballozni” – többek között erről is beszélt Varga Barnabás a Fradi TV-nek adott exkluzív interjúban, amikor szülőfalujában, Szentpéterfán meglátogatták, miután hazatért a németországi Európa-bajnokságon történt súlyos sérülését követő sikeres műtét után.

A labdás edzések alatt nem lépett fel semmilyen komplikáció Fotó: fradi.hu/Molnár Ádám

Ma már nemcsak az első edzéseken van túl, hanem egyre inkább szerepet vállal a csapat edzésein, ráadásul a speciális védőmaszkját is megkapta már. Persze ez nem azt jelenti, hogy azonnal teljes erőbedobással csinálhat mindent úgy, mint korábban, de most már tényleg csak hetek választják el a kezdőcsapatba való visszatéréstől. Mindenesetre amíg nem épül fel teljesen, addig a társak átvállalják a góllövés feladatát Vargától, mint például Traoré, aki hármat is vállalt a keddi BL-selejtezőn walesi The New Saints ellen.

– Az már kijelenthető, hogy a vékony csontlemezek meggyógyultak, ám ezeket nagyon védeni kell jelenleg. A kocogás, illetve a labdás edzések alatt nem volt semmi gond, így a komolyabb edzésmunkába is bekapcsolódhatott Barna. Ám a kontaktot, a fejeléseket még kerülnie kell, ráadásul egy-két hétbe belekerül, mire teljes mértékben megszokja a maszkot – árulta el a csatár állapotáról Reha Gábor, a Fradi csapatorvosa.

Amikor először felkerült Varga fejére a maszk, a Fradi centere kijelentette, sokkal rosszabbra, kényelmetlenebb viseletre számított, és a próba során jónak tűnt, de majd az igazi az lesz, amikor a pályán, játék közben fogja használni. Amikor erre is sor került a tegnapi edzésen, Varga elégedetten nyilatkozott új „felszereléséről”.

– Zorrónak hívnak a többiek, de ennyi ugratás bőven belefér. Jónak éreztem edzés közben is a maszkot, a látásban egyáltalán nem zavar. Viszont azt meg kell szoknom, hogy amikor izzadok, most még kényelmetlennek érzem. De abszolút nem vészes – állította Varga Barnabás.