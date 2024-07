Négy fiatal magyarral vág neki a BL-selejtezőnek a Fradi

A harmincötszörös magyar bajnok Ferencváros az ausztriai edzőtáborokat követően idén is a Bajnokok Ligájában kezdheti meg a nemzetközi szereplést. A zöld-fehérek a második selejtezőkörben csatlakoznak a küzdelmekhez, ellenfelük pedig a walesi bajnok The New Saints FC lesz. Az első mérkőzést július 23-án, 20 órakor játssza hazai pályán a Fradi, míg a visszavágót egy héttel később, július 30-án, magyar idő szerint szintén 20 órakor rendezik Owestryben.

A BL-keret alapján igencsak támadó felfogású lesz a Fradi Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

Az első mérkőzés előtt Pascal Jansen vezetőedző és stábja leadta azon játékosok listáját az UEFA-nak, akik a párharc során csapatunk keretét alkotják majd. Az együttesben számos fiatal magyar játékos szerepel, többek között Katona Bálint, Gruber Zsombor, Kaján Norbert és Tóth Alex is. Rajtuk kívül sok nyári érkező is lehetőséget kaphat majd, mint például Kady Borges, Raul Gustavo vagy éppen Philippe Rommens.

– Hosszú és sikeres felkészülésen vagyunk túl, minden játékos keményen dolgozott az első hetekben, így az edzői stáb számára nem volt könnyű kijelölni az első meccskeretet. Ugyanakkor tudom, hogy Pascal Jansen és segítői a lehető legjobb döntést hozták meg a csapat összeállításakor, és bízom benne, hogy ez a pályán is látszódni fog. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a keret korántsem végleges, a következő selejtezőkörre egy teljesen új listát is leadhatunk – mondta el a Fradi.hu hasábjain Hajnal Tamás sportigazgató.



A Ferencváros BL-kerete

Kapusok: Dibusz Dénes, Varga Ádám

Védők: Cebrail Makreckis, Botka Endre, Ibrahim Cissé, Kaján Norbert, Mats Knoester, Myenty Abena, Raul Gustavo, Pászka Lóránd, Cristian Ramírez.

Középpályások: Mohammed Abu Fani, Mohamed Ali Ben Romdhane, Kady Borges, Marquinhos, Katona Bálint, Habib Maiga, Philippe Rommens, Tóth Alex, Kristoffer Zachariassen.

Csatárok: Alekszandar Pesics, Adama Traoré, Tosin Kehinde, Owusu Kwabena, Gruber Zsombor.